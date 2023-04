Jahresrechnung Trotz steigender Fahrgastzahlen: Aargau Verkehr macht erneut Verlust Die Aargau Verkehr AG erholt sich erst langsam von der Pandemie. Es wurden wieder mehr Personen transportiert. Dies Jahresrechnung 2022 schliesst dennoch mit einem Minus.

Mit der neuen Limmattalbahn erweitert die Aargau Verkehr AG ihr Angebot. zvg

Das vergangene Jahr war ein herausforderndes Jahr für die Aargau Verkehr AG (AVA). Zwar sind die Fahrgastzahlen im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen, sie liegen aber immer noch deutlich unter den Zahlen von 2019. Das Ergebnis ist ein Minus in der Jahresrechnung: Die AVA schliesst mit mit einem Verlust von 695’000 Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dieser könne aber durch eigene finanzielle Reserven gedeckt werden.

Vor allem in den ersten Monaten machte sich laut AVA die reduzierte Nachfrage wegen der Corona-Pandemie finanziell bemerkbar. Im Laufe des Jahres habe dann aber eine spürbare Erholung der Fahrgastzahlen eingesetzt. Erstmals seit drei Jahren wurden wieder über 20 Millionen Fahrgäste transportiert. Das sind 15 Prozent mehr als noch im Vorjahr, aber auch 12 Prozent weniger als 2019.

Über die Hälfte der Fahrgäste wurden dabei von der Limmat Bus AG transportiert. Die Tochtergesellschaft ist seit 20 Jahren Teil von Aargau Verkehr und beförderte etwa 11.6 Millionen Fahrgäste auf 25 Buslinien in den Kantonen Aargau, Luzern und Zürich.

Über 500 Mitarbeitende

Im Dezember wurde erfolgreich die neue Limmattalbahn in Betrieb genommen. «Im vergangenen Jahr hat uns das Projekt intensiv gefordert», lässt sich AVA-CEO Severin Rangosch in der Mitteilung zitieren. Die Mitarbeitenden hätten aber «mit viel Herzblut und Engagement einen reibungslosen Betriebsstart ermöglicht». Diese neue Linie habe zu einem bedeutenden Angebotsausbau geführt und die AVA auf über 500 Mitarbeitende anwachsen lassen.

Auch für die Zukunft sind weitere Projekte in Planung. Erstmals wurde die Bevölkerung über das Grossprojekt zur Entflechtung der WSB- und SBB-Bahnlinie in Oberentfelden orientiert. Zudem wurde die Finanzierung des Doppelspurausbaus der Bremgarten-Dietikon-Bahn in Dietikon durch die Kantone gesichert. Gleichzeitig erfolgt durch die Revision bestehender Züge und die Inbetriebnahme fünf neuer Triebzüge eine schrittweise Erneuerung der Flotte der Wynental- und Suhrentalbahn. (phh)