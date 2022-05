Jahresergebnis Deutlich weniger Gewinn: Lange Revision des AKW Leibstadt belastet Ergebnis der AEW Energie Die AEW Energie AG erwirtschaftete letztes Jahr ein Ergebnis von 25,7 Millionen Franken. Das ist deutlich weniger als im Jahr davor. Trotzdem soll der Kanton von einer Dividende von 21,4 Millionen Franken profitieren (Vorjahr 27,8 Millionen Franken).

Das Ergebnis der AEW Energie AG wurde nur durch die Revision im Kernkraftwerk Leibstadt belastet. AGR

Die AEW Energie AG konnte 2021 trotz anhaltender Einschränkungen durch die Pandemie ein solides Resultat erzielen. Dies teilt das zu 100 Prozent im Besitz des Kantons befindliche Unternehmen mit.

Das operative Betriebsergebnis (Ebit) erreichte 25,7 Millionen Franken (Vorjahr: 57,0 Millionen Franken), die Ebit-Marge lag mit 5,5 Prozent deutlich unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 13,5 Prozent). Das Unternehmensergebnis belief sich auf 44,4 Millionen Franken (Vorjahr: 68 Millionen Franken). Die AEW investierte 69,3 Millionen (Vorjahr: 107,7 Millionen) in Sach- und immaterielle Anlagen.

Hoher Strombeschaffungsaufwand belastet das Ergebnis

Das operative Ergebnis (Ebit) war insbesondere durch die lange Revision im Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) belastet. Durch den längeren Ausfall des KKL und die unterdurchschnittliche Wasserführung in den Wasserkraftwerken musste mehr Ersatzenergie beschafft werden, wie an der Jahresmedienkonferenz in Rheinfelden gesagt wurde. Bei gleichzeitig hohen Marktpreisen habe das das Unternehmensergebnis belastet.

Finanzergebnis stützt das Unternehmensergebnis

Das Finanzergebnis habe mit 23,2 Millionen Franken (Vorjahr: 21,3 Millionen) wesentlich zum guten Unternehmensergebnis beigetragen, so die AEW AG. Der hauptsächliche Beitrag resultierte aus der Axpo-Dividende (11,2 Millionen Franken) und der Entwicklung des Wertschriftendepots.

4,4 Milliarden kWh Energie verkauft

Der Netzabsatz ist im Kalenderjahr 2021 auf 4400 Mio. Kilowattstunden (kWh) gestiegen (Vorjahr: 4211 Mio. kWh). Die Versorgungsqualität konnte laut AEW weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten werden. Die Kunden blieben im Durchschnitt knapp zwölf Minuten pro Jahr ohne Strom infolge Störung oder geplanter Ausschaltung. Der durchschnittliche Vergleichswert der Schweiz (2020) lag bei 21 Minuten.

21,4 Millionen Gewinn für den Kanton

Die direkten Leistungen an die öffentliche Hand (Kanton und Gemeinden im Aargau) in Form von Dividenden, Steuern, Konzessions-, Wasserrechtsentschädigungen sowie Holz und Gebühren belaufen sich auf 47,3 Mio. Franken (Vorjahr: 69,4 Mio. Franken). Der Generalversammlung wird eine Dividendenausschüttung von 21,4 Millionen Franken (Vorjahr: 27,8 Mio.) beantragt.

Thema Versorgungssicherheit ist in der Öffentlichkeit angekommen

«Die Wichtig- und Dringlichkeit der Versorgungssicherheit ist in der Öffentlichkeit angekommen», sagt Raffael Schubiger, Präsident des Verwaltungsrats, in Rheinfelden. «Die Versorgungssicherheit kann aus unserer Sicht nur gemeinsam gelöst werden, wenn Bund, Kantone, Gemeinden, Politik, Umweltverbände, ElCom und natürlich Stromversorgungsunternehmen zusammenspannen.»

Raffael Schubiger, Präsident Verwaltungsrat AEW. Zvg

Die AEW fokussiere hierzu vor allem auf hohe Investitionen ins Netz. Zudem baue sie ihre Anteile in hiesige Produktionsanlagen für erneuerbare Energien kontinuierlich aus, «sei es Wasserkraft, Fotovoltaik oder Windkraft. Ein aktuelles Highlight ist der Anteilserwerb am Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt am Rhein, das uns nochmals 170 Gigawattstunden an erneuerbarer Energie pro Jahr liefert», so Schubiger weiter.

Innovation und Digitalisierung essenziell

Trotz der besonderen Umstände konnte ein Investitionsvolumen von 69,3 Mio. Franken (Vorjahr 107,7 Mio.) in Sach- und immaterielle Anlagen realisiert werden. Darunter fallen auch die Investitionen in die Netzinfrastruktur, in Wärmeprojekte und die Erneuerung sowie die Instandhaltung in den 80 von der AEW betriebenen Ortsnetzen von rund 40 Mio. Franken.

Fachleute der vier AEW Regional-Center in Bremgarten, Lenzburg, Rheinfelden und Turgi planen und realisieren den Grossteil dieser Investitionen in die Ortsnetze, unter Einbezug von regionalen Ausführungspartnern, wie in Rheinfelden ausgeführt wurde.

Erneuerbare Energien, E-Mobilität und smarte Lösungen im Fokus

Trotz steigender Komponentenpreise und Lieferengpässe konnte ein Rekordzubau bei den AEW eigenen FV-Anlagen realisiert werden. 15 Solarstromanlagen mit einer Gesamtspitzenleistung von 4,9 Megawatt (MWp) wurden in Betrieb genommen. Die Aussichten für das Jahr 2022 seien weiterhin sehr positiv: Projekte mit über 5,6 Megawatt Spitzenleistung befinden sich in Bau oder in Planung.

2021 konnte die AEW ihren Stromabsatz an den öffentlichen Ladestationen mehr als verdoppeln. Auch Contracting-Lösungen für Mehrfamilienhäuser blieben bei Eigentümern und Mietern sehr gefragt. Mit dem Mietangebot für die Ladestation übernimmt die AEW die Planung, die Investition sowie die Installation inklusive Lademanagement. Die Abrechnung erfolgt über eine App.

Die 2018 lancierte Energielösung AEW myHome für Wohnliegenschaften ermöglicht Eigenheimbesitzern, ihre eigene Erzeugung, Speicherung und Bedarfssteuerung von Wärme und Strom zu realisieren. Im Berichtsjahr konnte die Anzahl AEW-myHome-Kunden um 85 Prozent gesteigert werden, wie die AEW-Verantwortlichen weiter darlegten. Seit dem 1. März 2021 profitieren Eigenheimbesitzer zusätzlich von Förderprogrammen des Kantons Aargau.

AEW will eigenen Fussabdruck in drei Jahren halbieren

Hubert Zimmermann, CEO der AEW Energie AG. Valentin Hehli

Schon seit einiger Zeit führt die AEW ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 – und bis ins Jahr 2040 will die AEW klimaneutral sein. «Die AEW hat aktuell einen CO 2 -Fussabdruck von 12'100 Tonnen CO 2 -Äquivalenten. Wir gehen davon aus, dass wir den Fussabdruck innerhalb der nächsten drei Jahre halbieren», so CEO Hubert Zimmermann.