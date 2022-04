Jahresbilanz Migros Aare steigert trotz Pandemie Umsatz – Rückgang bei Gastronomie und Bildung Die Migros Aare erzielte 2021 dank stabilen Umsätzen und einem konsequenten Kostenmanagement ein entsprechend gutes Jahresergebnis. Mit einem Umsatz von insgesamt 3.34 Milliarden hat sie nach Bereinigung der Minusteuerung den bereits hohen Vorjahresumsatz übertroffen.

Die Pandemie hatte auf die verschiedenen Geschäftsbereiche unterschiedliche Auswirkungen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die 128 Supermarkt- und 53 Fachmarkt-Filialen der Migros Aare erzielten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3.06 Milliarden Franken. Das teilt die Genossenschaft am Freitag mit. Bereinigt um diese Preisnachlässe von durchschnittlich 1.9 Prozent habe der reale Umsatz im Detailhandel um ein Prozent gesteigert werden können.

Die aufgrund der Pandemie hohe Nachfrage nach Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs habe sich positiv auf die Umsätze der Supermärkte ausgewirkt.

Umsatzsteigerung bei regionalen Produkten – Rückgang bei Gastronomie

Dabei erfreuen sich regional und biologisch hergestellte Produkte weiterhin grosser Beliebtheit, wie die Migros Aare weiter schreibt. So habe sich der Umsatz der «Aus der Region. Für die Region.»-Produkte auf insgesamt 220.6 Mio. Franken belaufen. Die Umsätze von Bio-Produkten stiegen um 3.5 Prozent auf über 212.9 Mio. Franken. Auch die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln stieg: Der Umsatz der V-Love-Produkte steigerte sich 2021 um 3.7 Millionen und lag somit bei 9.6 Millionen Franken.

In den Bereichen Gastronomie und Bildung ging der Umsatz dagegen als Folge der Corona-Massnahmen zurück. Die Migros Restaurants und Take-aways verloren nochmals rund 20 Prozent zum Vorjahr, die Bildung etwa zehn Prozent.

Mehr Mitarbeitende beschäftigt – mehr Investitionen in Kulturprozent

Trotz des anspruchsvollen Pandemiejahres investierte die Migros Aare 203.1 Millionen Franken in das Filialnetz und in die neue Logistikplattform am bestehenden Standort in Schönbühl. Durch die Erlöse diverser Immobilienverkäufe resultierte ein ausserordentlicher Ertrag von 48.4 Millionen Franken.

Die Betriebskosten sanken um 1.5 Prozent. Als Hauptgründe gibt die Migros Aare hierfür einen tieferen Abschreibungsaufwand sowie ein stringentes Kostenmanagement an. Der Unternehmensgewinn 2021 belief sich auf 48.3 Millionen Franken (Vorjahr 5.3 Mio.). 26.1 Millionen Franken wurden ins Kulturprozent investiert. Das sind 10.5 Millionen mehr als gemäss Statuten vorgegeben.

Die Migros Aare beschäftigte im Jahr 2021 etwas weniger Mitarbeitende als im Vorjahr: Durchschnittlich waren 11’301 Personen (Vorjahr: 11’586) letztes Jahr bei der Migros Aare angestellt. Im Jahresdurchschnitt entspricht dies 7’328 Vollzeitstellen (Vorjahr: 7’464). (phh)