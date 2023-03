Jahresbilanz Die Brugg Group hat während der Pandemie auf die Energiewende gesetzt – das hat sich gelohnt Der auf Kabel und Rohrsysteme spezialisierte Konzern musste sich im Jahr 2019 nach dem Verkauf seines Traditionsgeschäfts mit Seilbahnen neu erfinden. Mit Erfolg, wie die letztjährigen Zahlen zeigen.

Mitglieder der Geschäftsleitung von Brugg Pipes: Urs Bopp (CFO), Martin Rigaud (CEO), Verwaltungsratspräsident Jürg Suhner und CEO der Brugg Group Stephan Wartmann. Bild: David Jägle/zvg

Die Brugg Group präsentiert diese Woche ein Wachstum im zweistelligen Bereich. Der Traditionskonzern, spezialisiert auf Kabel und Rohrsysteme, konnte im Jahr 2022 seinen Umsatz auf 640 Millionen Franken steigern.

Das ist beträchtlich. Im Jahr 2019 lag der Umsatz noch knapp 200 Millionen Franken tiefer. Das Unternehmen hat einen radikalen Wandel hinter sich: Anfang 2020 trennte sich die Brugg Group von einem historisch bedeutsamen und ikonischen Geschäft: der Sparte Brugg Cables. Diese stellte Kabel für Seilbahnen her. Doch Überkapazitäten im Markt brachten das Geschäft ins Wanken – bis sich die Brugg Group gezwungen sah, die Sparte zu 90 Prozent dem italienischen Konkurrenten Terna zu verkaufen.

Energiewende als Neustart

Verwaltungsratspräsident Jürg Suhner erklärt, das habe man genutzt, um einen radikalen Neustart voranzutreiben. Die sieben verbliebenen Sparten der Gruppe wurden in ihrer Erscheinung vereinheitlicht. Das visuelle Anpassen der Logos ist aber nur eine oberflächliche Veränderung. Viel einschneidender war der Entscheid, sich auf die Energiewende zu konzentrieren.

Röhre warten in den Lagerhallen darauf, ausgeliefert zu werden. Bild: David Jägle / ZVG

Als die Brugg Gruppe im Jahr 2020 von Nachhaltigkeit sprach, verschwand die Ankündigung im Wirrwarr der Pandemie. Obschon das Thema der Energiewende bereits seit Jahrzehnten an Wichtigkeit gewinnt, scheint erst die jüngste Energiekrise ein Erwachen der Wirtschaft nach sich gezogen zu haben.

Insofern hat die Gruppe früh genug angefangen. Seit 2020 setzt sie darauf, Fernwärme voranzutreiben. In der in Böttstein angesiedelten Tochterfirma Brugg Pipes präsentieren CEO Stephan Wartmann und Verwaltungsratspräsident Suhner die Produktion von speziell isolierten Röhren, die in Fernwärmeverbünden überall auf der Welt zum Einsatz kommen.

Die Kabel von Brugg Pipes kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Bild: David Jägle / zvg

Andere Sparten, wie die Brugg Rittmeyer, bieten optimierte Systeme zum Betreiben von Wasserkraftwerken und Kläranlagen an. Im Bereich eMobility entwickelt die Gruppe mit Brugg eConnect Ladekabel für Schnellladestationen.

Nachhaltigkeit lohnt sich

Wie es scheint, lohnt sich der Aufwand. Seit dem Umsatzeinbruch von 2019, der den Schwierigkeiten der Kabelsparte geschuldet war, hat sich die Bilanz der Gruppe erholt. Nicht nur der Umsatz, sondern auch die Erträge: Der operative Gewinn ist um zehn Prozent gestiegen.

Damit erreicht die Gruppe Ziele, die sie sich eigentlich erst für 2025 gesetzt hatte. Auch die Tatsache, dass ihre Ladekabelsparte für Schnellladestationen von E-Autos um 35 Prozent gewachsen ist, bekräftigt die Geschäftsleitung in ihrer Überzeugung, dass sie mit der Energiewende auf das richtige Pferd gesetzt hat.