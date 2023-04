Jahresbericht 2022 Fachhochschule Nordwestschweiz: Neue Studiengänge und künstliche Intelligenz, aber auch Verlust von 1,3 Millionen Franken Im Jahr 2022 war die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW mit insgesamt 13’329 immatrikulierten Studierenden eine der gefragtesten Fachhochschulen. Dabei setzt sie auch auf neue Studiengänge und Technologien.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) bezeichnet sich in ihrer Medienmitteilung zum Geschäftsgang 2022 als eine der gefragtesten Fachhochschulen. Im vergangenen Jahr schlossen dort 2396 Studierende mit einem Bachelor ab, 758 mit einem Master. Insgesamt waren 13’329 Studierende immatrikuliert, 25 Prozent davon mit Aargauer Wohnsitz. Der Frauenanteil lag bei 52 Prozent. Die FHNW hat Standorte im Aargau, in den beiden Basel und im Kanton Solothurn, wobei die Aargauer Standorte mit 3295 die meisten Studierenden und Mitarbeitenden beherbergen.

Den Gewinn von 8,6 Millionen im Vorjahr erreichte man nicht wieder: Die FHNW wies für 2022 bei einem Umsatz von rund 500 Millionen Franken einen Verlust von 1,281 Millionen Franken aus.

Im Jahresbericht festgehalten sind ausserdem laut der Nachrichtenagentur SDA die Gehälter und Honorare der FHNW-Leitung. Die zehn Mitglieder des Fachhochschulrats erhielten insgesamt 319’000 Franken. Inklusive Sozialleistungen gingen davon 101’000 Franken an die Präsidentin Ursula Renold. Die Höhe dieser Entschädigung für ein Nebenamt hatte nach einem Artikel der «Solothurner Zeitung» im September 2022 für Diskussionen gesorgt. Die Bezüge des Direktionspräsidiums betrugen zusammen 1,131 Millionen Franken.

Im Jahr 2022 hat die FHNW sowohl ihre bestehenden Studiengänge weiterentwickelt als auch zusätzliche, marktorientierte Studiengänge neu entwickelt. In diesem Rahmen hat die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW auf das Studienjahr 2022/23 den neuen Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie eingeführt.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz setzt auch auf neue Technologien. Bild: Bruno Kissling

Ebenfalls 2022 hat die Hochschule für Wirtschaft FHNW den neuen Bachelorstudiengang Business Artificial Intelligence und die Hochschulen für Life Sciences FHNW, gemeinsam mit der Universität Basel, den neuen Masterstudiengang Biomedical Engineering entwickelt. Diese beiden neuen Studiengänge werden per Studienjahr 2023/2024 starten. Weitere neue Studienangebote werden derzeit entwickelt.

Digitalisierung in der Lehre

Der digitale Wandel auch mit neuen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), wie beispielsweise ChatGPT, hat weiter an Fahrt aufgenommen. Die Implikationen dieser Entwicklungen stellen auch die FHNW insbesondere in der Lehre vor neue Herausforderungen, bieten aber auch Chancen. In einer praxis- und arbeitsweltbezogenen Ausbildung, wie sie die FHNW vermittelt, muss der Einsatz von frei nutzbaren Textgeneratoren wie ChatGPT, die auf künstlicher Intelligenz basieren, ermöglicht und vor allem kritisch reflektiert werden, so das Credo der FHNW.

Gelebte Nachhaltigkeit

Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Studierenden. So hat die FHNW, gestützt auf die Nachhaltigkeitsstrategie ein interdisziplinäres Lehrmodul zu den «Sustainable Development Goals» entwickelt. Bei der erstmaligen Durchführung im Frühjahrssemester 2022 stiess dieses neue Lehrmodul bei den Studierenden auf grossen Zuspruch. (has/nro)