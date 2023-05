jahresabschluss Trotz höherer Kosten: Markus Blochers Dottikon ES steigert Gewinn und Umsatz und blickt auf starkes Jahr zurück Der Hersteller von Chemikalien und Wirkstoffen für die Pharma-Industrie mit Sitz in Dottikon veröffentlicht stabile Jahreszahlen. Der Umsatz ist im Vergleich zum Jahr 2021 um fast 70 Millionen Franken gestiegen, der Reingewinn um knapp 30 Millionen gewachsen.

Seit Jahren investiert Markus Blocher in der Dottikon ES, wie hier bei einer Laborerweiterung im Jahr 2019. Bild: Chris Iseli

Im Herbst 2022 schlug Markus Blocher Alarm: Die mögliche Energiemangellage im Winter sei eine Bedrohung für die Industrie. Dabei meinte der CEO der Dottikon ES vor allem das Horrorszenario der zyklischen Abschaltungen. Deshalb führte er seine dieselbetriebenen Notstromaggregate den Medien vor und rief dazu auf, die kumulierten Notstromgeneratoren der Industrie als mögliche Reserve zu nutzen.

Es zeichnete sich indes auch ab, dass die Industrie unter den seit dem Sommer 2022 stark gestiegenen Energiepreisen leidet. Das war auch bei der Dottikon ES der Fall, deren Halbjahreszahlen 2022 stark gestiegene Energie- und Rohstoffkosten aufzeigten. Entsprechend war der operative Gewinn (Gewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern, oder Ebitda) kleiner als erwartet, obwohl der Zulieferer der Pharmabranche ein starkes Umsatz- und Reingewinnwachstum verzeichnete.

Sechs Notstromaggregate gegen die Strommangellage: Markus Blocher steht bei einem der dieselgetriebenen Maschinen des Chemiewerks, Dottikon, im Januar 2023. Bild: Alex Spichale

Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen

Im zweiten Halbjahr konnte Blochers Firma jedoch aufholen, weshalb die Dottikon ES nun starke Zahlen für 2022 präsentiert. Der Umsatz ist um knapp 27 Prozent auf 319,5 Millionen Franken gestiegen, und

trotz steigender Rohstoffkosten stiegen die Gewinnzahlen überproportional: Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern) kletterte um 42 Prozent auf 96 Millionen Franken.

Dass das Unternehmen, das vor allem Pharmafirmen mit Wirkstoffen beliefert, weiterhin profitabel ist, zeigt auch die Ebitmarge: Sie stieg um

3,1 Prozentpunkte auf 30,0 Prozent.

Diese starken Leistungen führen zu einem Reingewinn von 87,7 Millionen Franken, was einer Steigerung von 48 Prozent entspricht.

Keine Dividenden, dafür mehr Investitionen

Die Firma will trotz des guten Resultats auf Dividendenzahlungen verzichten. Dottikon ES ist börsenkotiert, auch wenn 70 Prozent der Aktien Markus Blocher gehören. Blocher rechtfertigt den Entscheid damit, dass er das Geld lieber in das Unternehmen reinvestieren wolle. Seit Jahren baut er am einzigen Standort in Dottikon aus.

Insgesamt werden 700 Millionen Franken investiert, um die Produktionskapazitäten zu verdoppeln. Das zeigt sich auch in der diesjährigen Bilanz: Im Jahr 2022 wurden 136,4 Millionen Franken investiert. Markus Blocher geht in seiner Markteinschätzung davon aus, dass der Pharmamarkt in den nächsten Jahren nach wie vor stark wachsen will - und seine Firma mit ihm.