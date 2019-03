Das Schloss Wildegg sei das erste sprechende Schloss in der Schweiz, sagte Marco Castellaneta, Direktor des Museum Aargau, mit leisem Stolz an der Saison-Eröffnung. Die rund 100 Gäste, die am prächtigen Frühlingsabend in den Schlosshof gekommen waren, hatten gleich doppelten Grund zu feiern: Die neue Ausstellung «Jagd & Wild» und der Start zur Museumssaison zum Thema «Gaumenfreuden».

Die von Kurator Thomas Frei konzipierte Ausstellung «Jagd & Wild» liefert vielfältige Antworten auf das grosse Thema Jagd und Wild, mit vielen Dingen zum Staunen, Anfassen und Beschnuppern.

Hauptattraktion ist das Ölgemälde, das Gutsherr Sigmund Wilhelm Effinger zeigt, der auf Knopfdruck lebendig wird und erzählt, wie das mit der Jagd um 1798 im Wildegger Forst war. Sigmund war leidenschaftlicher Jäger, das Schlossgut interessierte ihn weniger. Umso schwerer traf es ihn, als er wegen der Franzosen das Jagdprivileg verlor. Er verliess auch deshalb die Wildegg und zog zu Verwandten nach Holland.

Das sprechende Bild

Mit dem sprechenden Porträt von Sigmund Effinger sei nun die Ausstattung des Schlosses mit sprechenden Zeitzeugen abgeschlossen; das Attribut «sprechendes Schloss» treffe für Wildegg zu, sagte Castellaneta.