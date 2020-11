Ja oder Nein? Es ist kompliziert: Die FDP Aargau steckt beim CO2-Gesetz im Dilemma

In diesem Punkt sieht es FDP-Nationalrat Matthias Jauslin genauso. Er erinnert sich an 2017, als die Basis überwältigend die Energiestrategie 2050 ablehnte. Er sagt:

Jauslin sagt, er beurteile das Gesetz «anders als Thierry Burkart». Er könne nicht nachvollziehen, «dass es immer noch Leute gibt, welche die Notwendigkeit von konkreten Massnahmen bestreiten». Das vorliegende Gesetz sei eine logische Folge, wenn die Schweiz das Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen will. Dass diese Frage mittels Referendum dem Volk vorgelegt werden soll, begrüsst Jauslin. Er wird für eine Ja-Parole kämpfen: «Will die Partei Profil zeigen und den eingeschlagenen Weg in der Umweltpolitik gehen, ist Stimmenthaltung keine Option.»

Hinter der Vorlage steht auch FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Auch sie erinnert an die deutliche Mehrheit der FDP Schweiz für ein Ja. Das Gesetz entwickle bestehende Mass­nahmen weiter und schliesse ­Lücken, sagt sie. Es sei ein wichtiger Schritt zur Erreichung des Klimaabkommens durch die Schweiz. Riniker: «Ich hoffe auf eine Ja-Parole. Da das Gesetz in der Aargauer FDP aber umstrittener sein wird als in der FDP Schweiz, rechne ich eher mit Stimmfreigabe. Das wäre konsequent und liberal, falls die Meinungen so weit auseinandergehen, wie ich glaube.»