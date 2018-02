Patienten, die wegen ihrer «Boboli» die Notfallstationen der Spitäler verstopfen, sorgen immer wieder für Kritik. Das Berner Start-up Eedoctors will dem mithilfe neuer Technologien entgegenwirken. «Downloaden, registrieren, sofortige Behandlung.» So wirbt Eedoctors für seine App. Diese ermöglicht es Patienten, sich via Smartphone mit einem Arzt zu verbinden. Über Video-Telefonie können sie dem Doktor ihr Problem schildern und allfällige Symptome am Körper mit der Kamera gleich filmen. Der Arzt könne keine Befunde, sondern bestenfalls eine Verdachtsdiagnose stellen und eine Dringlichkeitsbeurteilung vornehmen, heisst es auf der Website des Start-ups. Je nachdem könne der Eedoctor Medikamente verordnen oder den Patienten an einen Arzt oder ein Spital weiterverweisen. Die Ärzte, welche die Patienten über die App erreichen, würden alle über ein Schweizer Diplom oder ein EU-Äquivalent verfügen, heisst es auf der Website.

Am 23. Januar informierte Eedoctors auf Facebook über eine bevorstehende Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Aarau (KSA). Die Notfallstation des KSA biete den Patienten vor Ort eine zeitsparende Alternative und empfehle deshalb die Eedoctors-App, heisst es im Post. Die Meldung klingt definitiv. Eedoctors scheint sich über die bevorstehende Zusammenarbeit mit einem namhaften Partner zu freuen.

Die Zeilen auf Facebook nahm Med-inside, ein Online-Portal für Nachrichten aus der Gesundheitsbranche, tags darauf zum Anlass, über die Zusammenarbeit zu berichten. Laut der Meldung soll ein Banner auf der Notfallstation des KSA wartende Patienten bereits ab Februar darauf hinweisen, dass sie über die Eedoctors-App rasch eine erste Einschätzung erhalten können. Damit die Patienten ungestört mit den Telemed-Ärzten sprechen könnten, stehe zudem ein kleines Zimmer zur Verfügung, schrieb Medinside.