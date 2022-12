Interview Zu wenig Personal, Neubau und Covid-Welle: Das sind die Pläne des neuen KSA-Chefs Anton Schmid Nach 100 Tagen Schonfrist trifft die AZ Anton Schmid, den neuen CEO des Kantonsspitals Aarau (KSA), zum Gespräch. Er sagt, was er anders als sein Vorgänger machen will, warum das Spital erst im Spätherbst wieder auf Volllast läuft und welche Folgen der Ukraine-Krieg für den Neubau hat.

Das neue Laborgebäude steht schon, in den nächsten Jahren will CEO Anton Schmid auch den Neubau auf dem Areal eröffnen. Chris Iseli

Anstatt 100 Kilometer von Gipf-Oberfrick ins Emmental zu fahren, muss Anton Schmid seit dem 1. März nur noch über den Hoger nach Aarau. «Das heisst, ich habe jetzt mehr Zeit, um zu arbeiten», sagt er und lacht. Den Menschen im Spital Emmental, wo er die letzten sieben Jahre CEO war, habe er aber schon noch etwas nachgetrauert. Aber inzwischen, so der neue Chef, sei er im Kantonsspital Aarau (KSA) angekommen. Und Herausforderungen warten da genug.

Die letzten zwei Jahre hat die Pandemie den Spitalalltag geprägt. Es kam zu Kündigungen. Der bestehende Fachkräftemangel hat sich verschärft. Was tun Sie dagegen?

Anton Schmid: Kurzfristig rekrutieren wir erfolgreich neue Mitarbeitende. Gleichzeitig müssen wir uns überlegen, wie die Mitarbeitenden an der Front möglichst viel Zeit mit den Patientinnen und Patienten verbringen können. Es geht also darum, sie von all dem zu entlasten, was sie nicht unbedingt machen müssen. Auch Prozesse sind ein Thema.

Und langfristig?

Langfristig geht es nur über die Aus- und Weiterbildung. Die KSA-Gruppe macht da schon sehr viel. 1000 Personen pro Jahr absolvieren bei uns eine Aus-, Weiter-, oder Fortbildung – entweder in der Pflege oder als Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Wir könnten uns mit den Leuten, die wir ausbilden, längstens erneuern. Aber es fehlt in der Schweiz ein System, das alle Leistungserbringer dazu verpflichtet, Nachwuchs auszubilden – und zwar in universitären und nicht-universitären Berufen. Hier sind die Kantone und der Bund gefragt.

Im März versuchte das KSA, ehemalige Mitarbeitende mit einer Rückkehrprämie zurückzuholen. War das erfolgreich?

Wir konnten eine Handvoll Leute rekrutieren.

Also nicht die 10 bis 20, die Sie sich ursprünglich erhofft haben.

Nein. Aber der Versuch hat sich trotzdem gelohnt. Auch wenn ich nicht glaube, dass Prämien das Rekrutierungsmodell der Zukunft sind.

Zur Person Anton Schmid Seit dem 1. März ist Anton Schmid CEO des Kantonsspital Aarau (KSA). Vorher war er CEO des Spital Emmentals. Am Kantonsspital Baden war der 57-Jährige Leiter Betriebswirtschaft und Infrastruktur und Mitglied der Spitalleitung. Im Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau war er Leiter Finanzierung und Steuerung. Anton Schmid hat ursprünglich das KV absolviert und später den Dipl. Betriebsökonom HWV sowie einen Master im Strategischen Management abgeschlossen. Zudem verfügt er über Abschlüsse im Bereich Organisation und Medizincontrolling. Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Gipf-Oberfrick.

Es gab ja auch Kritik vonseiten jener Mitarbeitenden, die dem KSA in den letzten zwei Jahren treu geblieben sind und entsprechend keine Rückkehrprämie erhalten.

Bei über 5500 Mitarbeitenden wird man nie einen Entscheid fällen, mit dem alle zufrieden sind. Gleichzeitig will ich hier schon auch festhalten, dass die Idee nicht vom Kader, sondern von der Front kam. Von Leuten, die sich Sorgen gemacht haben um ihre Teams. Und man darf nicht vergessen: Wenn wir vakante Stellen rasch besetzen können, hilft das auch all jenen, die geblieben sind. Das Schlimmste für sie ist, wenn sie dauernd einspringen müssen, weil Leute fehlen.

Ist das noch nicht besser geworden?

Wir sind diesbezüglich sicher auf einem guten Weg und müssen jetzt einfach hoffen, dass uns im Herbst nicht die nächste Covid-Welle überrollt. Wenn diese Welle aber ausbleibt, dann sollten wir im Spätherbst wieder Volllast fahren können.

Wenn Sie jetzt sagen, im Spätherbst Volllast fahren, heisst das, im Moment können Sie das nicht, weil Sie zu wenig Leute haben?

Ja. Und weil wir zu wenig Leute haben, wollen wir die Last nicht einfach auf weniger Schultern verteilen, sondern den bestehenden Mitarbeitenden Sorge tragen und sie nicht verheizen. Wir sehen uns nicht einfach als Unternehmen, in dem hauptsächlich die Zahlen stimmen müssen. Darum haben wir im Moment noch gesperrte Betten.

Was heisst das für die Bevölkerung, wenn das grösste Spital im Kanton nicht alle Betten betreiben kann?

Es kann zum Beispiel sein, dass ein Wahleingriff nicht immer sofort, sondern erst verzögert durchgeführt werden kann.

Und dafür soll ich als Steuer- und Prämienzahlerin Verständnis haben?

Es ist mir bewusst, dass diese Wartezeiten für die Betroffenen unangenehm sind. Ich verstehe auch, dass jede und jeder den Anspruch hat, behandelt zu werden. Gleichzeitig frage ich mich dann jeweils auch, ob alle schon wieder vergessen haben, was die Spitäler während Corona geleistet haben. Das KSA war hier vorbildlich. Wir haben wahnsinnig viele Intensivbetten betrieben – zu einem hohen Preis. Das darf in der jetzigen Diskussion über gesperrte Betten nicht vergessen werden. Ich möchte hier betonen, dass wir alles daransetzen, den Vollbetrieb zu gewährleisten. Und wir sind auf Kurs.

Bei Wahleingriffen am Kantonsspital Aarau kommt es laut CEO Anton Schmid zu Wartezeiten, weil Personal fehlt. Chris Iseli

Bei den Intensivstationen hat die damalige KSA-Führung mitten in der Pandemie entschieden, diese neu zu organisieren. Das sorgte für Unruhe und zog Kündigungen nach sich. Kam diese Neuorganisation nicht zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt?

Irgendwann muss man entscheiden und es dann auch durchziehen. Veränderungen sind immer schwierig und kommen nie zum richtigen Zeitpunkt. Die Veränderung erfolgte ja auch nicht grundlos, sondern im Hinblick auf die Organisation der Intensivmedizin im Neubau. Man kann in einer solchen Situation einfach möglichst versuchen, die Leute mitzunehmen und sie mit einem Entscheid nicht zu überfahren. Bei den Intensivstationen ist das dem KSA sehr gut gelungen. Deshalb können wir heute 24 anerkannte Intensivbetten betreiben.

Ihr Vorgänger, Robert Rhiner, hat im Hinblick auf den Neubau gerne von einem Wandel «vom Ich zum Wir» gesprochen. Verfolgen Sie diesen Ansatz weiter?

Anlässlich verschiedenerer «vom Ich zum Wir»-Workshops entstanden zusammen mit zahlreichen Mitarbeitenden wertvolle Leitsätze für die Zusammenarbeit. Diese behalten wir bei. Als Einzelperson verstehe ich mich aber immer als Teil eines Ganzen. Wir sind ein Team. Wir haben einen Arbeitgeber. Nur wenn wir als Team zusammenarbeiten und wertschätzend miteinander umgehen, werden wir langfristig erfolgreich sein. Das fängt bei einem anständigen Grüezi an, wenn man sich trifft.

Was ist da Ihre Rolle als CEO?

Ich sehe mich primär als Arbeitskollege der anderen über 5500 Spitalmitarbeitenden. Ich bin halt einfach nicht Pfleger oder Arzt oder Koch, sondern in meiner Funktion als CEO, der selbstverständlich seine Verantwortung wahrnimmt und Entscheidungen fällt. Und diesen Job will ich gut machen als Teammitglied. Ich will kein abgehobener Chef sein, der still und allein in seinem Büro sitzt.

Also ist Ihre Türe immer offen?

Das ist ein bisschen mein Konflikt, der mir wohl immer wieder zu schaffen machen wird. Am liebsten wäre ich den ganzen Tag unterwegs in den verschiedenen Teams, um zu erfahren, was es anzugehen gibt. Aber manchmal muss man sich als CEO etwas zurückziehen oder hat Sitzungen.

Wie wollen Sie trotzdem dafür sorgen, dass Sie wissen, was an der Front passiert?

Wenn ich merke, dass es irgendwo brennt, ist es mir am liebsten, wenn ich alle Betroffenen an einen Tisch hole und wir darüber reden. Am Schluss der Besprechung sollte immer etwas entschieden sein, an das wir uns halten und das wir konsequent umsetzen. So ist es mir am liebsten.

Seit dem Krieg in der Ukraine gehen die Baumaterialpreise durch die Decke. Was heisst das für den Neubau?

Die Preissteigerungen betreffen uns natürlich auch und wir beobachten die Entwicklung intensiv. Der Grundstahl, den wir im Moment verbauen, ist deutlich teurer geworden. Wir sind aber immer noch im Budget, weil wir eine Reserve eingeplant haben. Aber natürlich ist jede Reserve irgendwann erschöpft.

Blick auf die Grossbaustelle: Noch führt der Ukraine-Krieg zu keinen Verzögerungen beim Neubau. Valentin Hehli

Was ist mit Lieferengpässen?

Bis jetzt haben wir noch keine Lieferengpässe, derentwegen es zu Verzögerungen kommt oder wir etwas stilllegen müssten. Aber wir wissen natürlich nicht, was noch kommt

Die Pandemie oder den Krieg konnte niemand vorhersehen. Entsprechend wurde das auch in keinem Businessplan mitberücksichtigt. Kann das KSA unter diesen neuen Voraussetzungen den Neubau überhaupt noch finanzieren?

Ja, wir können den Neubau finanzieren. Immer unter der Bedingung, dass sich unser Umfeld nicht dramatisch verschlechtert.

Wenn alle Stricke reissen, wird es am Schluss darauf hinauslaufen, dass das KSA «too big to fail» ist und der Kanton als Eigentümer einspringt.

Nein, das glaube ich nicht. Da sehe ich auch mich als CEO in der Verantwortung zusammen mit dem Verwaltungsrat und den Kader-Mitarbeitenden. Wir nehmen diesen Neubau nicht auf die leichte Schulter und verlassen uns auch nicht darauf, dass wir den Kanton im Rücken haben. Im Gegenteil: Wir sind eine Aktiengesellschaft. Wir müssen jeden Franken, den wir ausgeben wollen, verdienen. Darum fordere ich auch mit Vehemenz, dass endlich mal etwas auf der Tarifseite gehen muss. Da ist der Kanton gefragt. Er muss die Gesundheitsversorgung langfristig sicherstellen und da muss er sich überlegen, was es dafür braucht.

«Wir sind eine Aktiengesellschaft. Wir müssen jeden Franken, den wir ausgeben wollen, verdienen», sagt Anton Schmid. Chris Iseli

Für die Ausfälle und Mehrkosten während der Pandemie entschädigt der Kanton die Spitäler. Das KSA hat mehr als 30 Millionen Franken erhalten. Doppelt so viel wie das Kantonsspital Baden (KSB).

Setzt man die Entschädigung in Relation zum Umsatz und zur erbrachten Leistung stimmen die Dimensionen. Der Gedanke hinter dieser Entschädigung war ja, dass kein Spital in eine wirtschaftliche Existenznot kommt, weil es geholfen hat, die Coronakrise zu bewältigen. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, was der ideale Verteilschlüssel ist. Ich bin der Meinung, dass der Kanton Aargau und das Parlament einen fundierten und guten Entscheid getroffen haben.

Gleichzeitig hat das KSA dank der Covid-Entschädigung im Jahr 2021 eine Ebitda-Marge von 8 Prozent erreicht. Besser als in jedem Jahr vorher.

Tatsächlich haben wir 2021 einen hohen Gewinn ausweisen können, auch dank der Covid-Entschädigung, welche im Abschluss 2021 erscheint, aber die Pandemiewirkung im Jahr 2020 betraf. Für das Jahr 2021 wird aufgrund des Beschlusses des Grossen Rates wiederum eine Entschädigung für die Auswirkungen der Pandemie entrichtet werden. Sie wird in das Ergebnis des Jahres 2022 einfliessen. Über die Höhe wurde noch nicht entschieden.

Im Gegensatz zum KSA hat das KSB 2020 keine Ertragsausfälle geltend gemacht und versucht, alle Ausfälle wieder aufzuholen. Hatte das KSA diese Möglichkeit nicht oder war das ein bewusster Entscheid?

Ich war da bekanntlich noch nicht CEO am KSA. Diesen Vorwurf kann ich jedoch nicht gelten lassen und er ist unseren engagierten Mitarbeitenden gegenüber ungerecht. Beide und weitere Spitäler haben ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet mit einem durchschnittlichen Ebitda-Rückgang von 5 bis 7 Prozent. Die beiden Spitäler haben aber unterschiedliche Aufgaben in der Gesundheitsversorgung, sind unterschiedlich gross und agieren entsprechend unterschiedlich. Im Vergleich zu anderen Spitälern haben wir uns immer an die Spielregeln gehalten. Wenn ich den Vorwurf immer wieder höre, das KSA könnte es besser machen, werde ich als KSA in Zukunft einfach konsequent tun, was uns als Unternehmen weiterbringt.

Thema-Wechsel. Das KSA hat einen Leistungsauftrag in der hochspezialisierten Medizin (HSM) verloren. Zwei weitere stehen auf der Kippe. Macht Ihnen diese Entwicklung Sorgen?

Ja, und es ärgert mich. Gleichzeitig ist es so, dass das KSA mit anderen grossen Spitälern problemlos mithalten kann. Es ist eines der grössten Spitäler der Schweiz mit einem breiten Spektrum bei der (hoch-)spezialisierten Medizin. Für mich ist klar: Das KSA will und soll weiterhin hochspezialisierte Medizin anbieten. Wir kennen die Spielregeln machen einen guten Job und wir verfügen langfristig über die nötige medizinische Kompetenz.

Auch das KSB will hochspezialisierte Medizin anbieten – und bewirbt sich um Aufträge. Ist es sinnvoll, dass sich beide Kantonsspitäler bewerben, anstatt miteinander zu kooperieren?

Ich bin froh, sprechen Sie das Thema an. Ich war ja selbst rund 17 Jahre im KSB tätig und habe dort viele gute Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich erfolgreich zusammengearbeitet habe. Ich bin ein absoluter Fan von guten Kooperationen. Ich will einfach wissen, woran ich bin. Bezüglich hochspezialisierter Medizin darf man nicht vergessen, dass das Krankenversicherungsgesetz auf Wettbewerb ausgerichtet ist und diesen fördert. Das heisst, jede Person mit Zusatzversicherung ganze Schweiz, kann selber entscheiden, wo sie sich behandeln lässt.