Interview Psychologin Sara Michalik sagt, was traumatisierten Flüchtlingen hilft – und warum es nicht immer eine Therapie sein muss Sara Michalik hat 2016 Psy4Asyl ins Leben gerufen. Der Verein unterstützt Geflüchtete und bietet Weiterbildungen für Freiwillige und Fachpersonen aus dem Asylbereich an. Auch wenn heute vieles besser läuft als damals, ist die Psychologin beunruhigt. Die Asylnotlage berge Risiken.

Die Psychologin Sara Michalik hat 2016 Psy4Asyl ins Leben gerufen. Chris Iseli

Aus Sicht der Psychologin: Wie kümmert sich der Aargau um minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern hier leben?

Sara Michalik: Wir stehen heute sicher an einem ganz anderen Punkt als 2015/16. Im Aargau sind in den letzten Jahren spezifische Angebote für unbegleitete minderjährige Asylsuchende, kurz UMA, aufgebaut worden, und dank der beschleunigten Asylverfahren dauert es nicht mehr Jahre bis zum Asylentscheid. Das sind positive Entwicklungen.

Aber?

Im Moment suchen so viele Menschen hier Schutz, dass Geflüchtete wieder unterirdisch untergebracht werden, zu viert ein Zimmer teilen müssen und weniger eng begleitet werden können. Das beunruhigt mich, denn die psychisch belasteten Menschen können so noch weniger gut schlafen, kaum zur Ruhe kommen oder sich sicher fühlen. Aus der Perspektive der psychischen Gesundheit sind das Risikofaktoren.

Warum?

Ein junger Mensch, der nicht schlafen oder sich erholen kann und keinen ruhigen Ort zum Lernen hat, wird eher die Schule oder Lehre abbrechen. Wir brauchen aber qualifizierte Fachkräfte und das ist nur möglich, wenn junge Menschen die nötige Unterstützung erhalten.

Gibt es Möglichkeiten, die Situation für die Geflüchteten kurzfristig zu verbessern?

Ich bin überzeugt, dass mit vielen kleinen Dingen sehr viel erreicht werden kann. Es ist bekannt, dass es Menschen in Krisensituationen hilft, wenn man für sie da ist, ihnen zeigt, dass sie willkommen sind. Diese Solidarität hatte auch bei den ukrainischen Schutzsuchenden eine positive Wirkung. Es braucht nicht immer eine Therapie. Die Freiwilligen, die sich Zeit nehmen für einen jungen Flüchtling, ihn unterstützen oder mit ihm lernen, sind extrem wertvoll. Auch ein Fussballclub oder Verein, der die Türen öffnet, stärkt Geflüchtete und hilft ihnen, anzukommen und sich zu integrieren.

Trotzdem gibt es wohl Situationen, die in die Hände von Psychologinnen gehören?

Die Machtübernahme der Taliban war so eine Situation. Damals wurden wir angefragt, ob wir unterstützen können. Die UMA haben die Ereignisse in Afghanistan mitverfolgt, im Wissen darum, dass ihre Eltern oder Geschwister in der Heimat bedroht sind. Sie waren nur noch im Stress, konnten nicht mehr schlafen, sich nicht mehr auf die Schule konzentrieren. In solchen Situationen wird das Trauma reaktiviert und die Betroffenen befinden sich wieder im Überlebensstress.

Was haben Sie getan?

Ich kann ja weder die Taliban entmachten, noch der Mutter in Afghanistan etwas zum Essen bringen oder den Jungs ihre Ängste nehmen. Aber ich weiss, dass sie nicht in dieser hilflosen Position bleiben können. Wir sind also mit einem Team von Psy4Asyl in die UMA-Unterkunft gegangen und haben ihnen erklärt, dass wir ihre Not verstehen. Und wir wollen zusammen herausfinden, was ihnen jetzt gerade helfen kann, damit sie wieder aus der Hilflosigkeit und Angst in die Handlungsfähigkeit kommen und wieder schlafen und lernen können.

Was hilft?

Das ist sehr unterschiedlich. Einer will reden, einer malen, ein anderer spazieren gehen oder Sport machen. Wir haben ihnen an diesem Abend verschiedene Angebote gemacht – und sie konnten selber entscheiden, was ihnen guttut. Nach anfänglicher Skepsis hat das gut funktioniert und es wurde ein schöner Abend. Seither gehen wir auf Wunsch der Jungs und des Betreuungsteams regelmässig in die Unterkünfte und unterstützten vor Ort.

Wer bezahlt das?

Einen Teil der Kosten übernimmt der Kanton. Den Rest finanzieren wir mit Hilfe von Kirchen und Spenden.

Nimmt sich der Kanton damit nicht aus der Verantwortung?

Wir haben in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht und ein Teil unseres Angebots wird inzwischen vom Kanton mitfinanziert. Es ist bekannt, dass die Ressourcen im Asylbereich knapp sind. Und ich finde es in Ordnung, dass unser Angebot auch zivilgesellschaftlich mitgetragen wird. Wenn jeder einen Finger gibt, haben wir am Schluss eine ganze Hand. Wenn wir hingegen verlangen, dass einer alles geben muss, haben wir am Schluss nichts.