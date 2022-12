Interview «Wir machen viel für unser Personal», sagt KSA-Chef Schmid – Kündigungen schliesst er dennoch nicht aus Anton Schmid, CEO des Kantonsspitals Aarau (KSA), sagt, warum er nächstes Jahr 25 Millionen Franken sparen will, welche Rolle der Neubau spielt und warum das KSA immer noch nicht eine sofortige Behandlung in jedem Fall garantieren kann.

Anton Schmid ist seit dem 1. März 2022 CEO der Kantonsspital Aarau AG. Chris Iseli

Das Kantonsspital Aarau (KSA) reagiert mit einem Sparprogramm auf die Folgen der Pandemie, die steigenden Energiepreise, die Bauteuerung und den Fachkräftemangel. Man verordne sich ein «Fitnessprogramm», teilte das Spital am Mittwoch mit. Die AZ hat bei CEO Anton Schmid nachgefragt.

Sie wollen nächstes Jahr 25 Millionen Franken sparen, das entspricht etwa drei Prozent des Umsatzes 2021. Warum müssen Sie sparen?

Anton Schmid: Wir haben einen Neubau, der in rund drei Jahren in Betrieb gehen soll, und wir haben einen Finanzplan, der die Basis ist, damit wir diesen Neubau finanzieren können. In diesem Plan haben wir einen Ebitda definiert. Wenn wir gemäss Finanzplan für das Jahr 2023 auf Kurs bleiben wollen, müssen wir diese Ergebnisverbesserung von 25 Millionen herbeiführen.

Wo wollen Sie ansetzen?

Wir haben selbstverständlich erste Vorstellungen und Ideen, aber entschieden ist noch nichts. Am Dienstag wurde das Kader informiert. In den nächsten Tagen erhalten die einzelnen Kliniken und Departemente Ideen der Finanzabteilung. Sie haben dann bis Ende September Zeit, Rückmeldung zu geben. Danach diskutieren wir die Vorschläge in der Geschäftsleitung. Und erst dann werden wir konkretere Programmaussagen machen können.

Wird es Kündigungen geben?

Wenn es dazu kommen sollte, ist es unser Ziel, das möglichst über natürliche Abgänge zu lösen. Wir sind deshalb auch schon mit der Personalkommission in Verbindung getreten. Nicht, weil wir bereits konkrete Pläne haben, sondern weil wir es einfach möglichst gut machen wollen, im Sinne einer hohen Wertschätzung unseres Personals gegenüber.

Sie können Kündigungen zum jetzigen Zeitpunkt also nicht ausschliessen?

Nein, wir schliessen einzelne Kündigungen nicht aus. Und wichtig: Wir investieren in die Pflege. Weiter ist unser Credo: weg von der Bürokratie.

Der Fachkräftemangel ist ein Grund, dass Sie sparen müssen. Haben Sie in den letzten Jahren zu wenig für das Personal getan, dass Sie jetzt in dieser Situation sind?

Nein. Im Gegenteil: Wir machen viel für unser Personal. Wir sind im Aargau der grösste Ausbilder im Gesundheitswesen. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, damit es genug Fachleute hat. Es ist aber eine Realität, dass wir für unseren Einsatz zugunsten der Bevölkerung während der Pandemie einen hohen Preis bezahlen. Es kam aufgrund der hohen Belastung zu diversen Kündigungen.

Das KSA konnte im Juni nicht alle Betten betreiben, weil Personal fehlte. Bei Wahleingriffen kam es zu Verzögerungen. Wie hat sich die Situation entwickelt?

Die Situation ist immer wieder herausfordernd, gerade jetzt über den Sommer, wo wir den Mitarbeitenden ihre berechtigten Ferien geben wollten. Es sieht aber langsam nach einer Entspannung aus. Bis Ende Juli konnten wir bereits über 200 Personen in Pflegeberufen rekrutieren, die nun stetig bis Ende Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Entsprechend wird die Bettenkapazität laufend angepasst. Über das Jahr gesehen, rechne ich damit, dass im Schnitt zwischen 20 und 30 Betten nicht betrieben werden konnten.

Müssen Patientinnen und Patienten weiterhin auf Wahleingriffe warten?

Ja, wir können leider auch heute noch nicht eine sofortige Behandlung in jedem Fall garantieren. Das ist für alle Betroffenen sehr unangenehm. Und auch für die Ärztinnen und Ärzte, die einem Patienten mit Schmerzen erklären müssen, dass er mit seinem Eingriff nur Priorität 3 hat. Wir sind froh, dass unsere Operateure zumindest einen Teil der Eingriffe in Partnerspitälern durchführen können. Diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.

Wie viele Leute betrifft das?

Das ist schwierig zu beantworten. Wir haben teilweise Wartelisten. Es gibt aber auch Patienten, die sich woanders behandeln lassen. Das ist für uns natürlich unglücklich.

Zum Personalmangel hinzu kommt die Bauteuerung. Lassen sich die Mehrkosten abschätzen?

Es hätte natürlich bessere Zeitpunkte gegeben für einen Grossbau. Es kommt uns immerhin zugute, dass wir die Hälfte der Vergaben schon gemacht haben. Die grosse Unbekannte sind die restlichen 50 Prozent. Dort rechnen wir mit teuerungsbedingten Zusatzkosten. Einen Frankenbetrag möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen, das wäre unseriös, da diverse Vergabeschritte erst erfolgen.

Der Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen waren nicht vorhersehbar. Werden Sie den Kanton wegen der Bauteuerung um finanzielle Hilfe anfragen?

Wie bereits eingangs erwähnt: Hinter den Ergebnisverbesserungen, die wir umsetzten wollen, steht der klare Wille und die Überzeugung, dass wir aus eigener Kraft alles daransetzen, unseren Finanzplan einzuhalten. Wie sich die Teuerung entwickeln wird, ist in der ganzen Schweiz ungewiss.

Letztes Jahr haben Sie 17 Millionen Franken Gewinn erwirtschaftet. Was erwarten Sie im Jahr 2022?

Die kommenden Monate werden noch entscheidend sein. Ich gehe aber davon aus, dass ein Verlust resultieren wird. Wir haben im Budget 2022 mit mehr stationären Fällen gerechnet, die wir aufgrund der gesperrten Betten nicht erreichen werden. Das ergibt auf der Ertragsseite natürlich ein Fehlbetrag. Positiv ist, dass wir im ambulanten Bereich gewachsen und über Budget sind.

Mit dem Sparprogramm streben Sie ab 2023 wieder Gewinn an?

Das ist das Kernziel. Wir machen jetzt einen Schritt retour, stellen ein situationsangepasstes Budget 2023 auf und holen Anlauf für die kommenden Jahre. Wir sind nicht in einer Situation, in die wir durch bedenkenloses Handeln reingerutscht sind. Wir reagieren auf die veränderte Situation und handeln vorsichtig mit dem Ziel, unser Unternehmen langfristig, nachhaltig und gut weiterzuentwickeln.