Interview Direktor des Massnahmenzentrums für straffällige Jugendliche: «Vier Jahre sind eine kurze Zeit, um zu korrigieren, was ein Leben lang schief lief» Gregor Tönnissen leitet das Massnahmenzentrum für Jugendliche und junge Erwachsene in Uitikon ZH, die straffällig wurden. Im Interview erklärt er, wie er zu seinem Job kam, warum er ihn gerne macht, und warum er an den Erfolg der Resozialisierung glaubt.

Gregor Tönnissen, Direktor des Massnahmenzentrums Uitikon. Colin Frei / Archivbild

Herr Tönnissen, Sie sind Direktor des Massnahmenzentrums Uitikon (MZU). Warum landen auch Aargauer bei Ihnen?

Gregor Tönnissen: Jugendliche, die mindestens 16 Jahre alt sind, können ins MZU jugendstrafrechtlich eingewiesen werden. Desgleichen junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, bei denen eine Massnahme gemäss Artikel 61 des Strafgesetzbuchs gerichtlich angeordnet wurde. Der Aargau hat für diese Bereiche keine eigene Einrichtung – in der Schweiz gibt es nur vier Massnahmenzentren. Und der Herkunftskanton spielt keine Rolle, wir behandeln Aargauer nicht anders als Zürcher (lacht).

Die Kantone sind aber in drei Konkordate aufgeteilt, der Aargau gehört zum Nordwest- und Innerschweizerkonkordat. Müsste dann ein Aargauer nicht ins konkordatseigene Massnahmenzentrum Arxhof in Baselland?

Die Einweisungen erfolgen bedarfsorientiert. Der Arxhof hatte beispielsweise bis vor drei Jahren keinen Geschlossenen Bereich. Bei uns kann man in der Geschlossenen Abteilung auch die Schule besuchen und eine Berufsausbildung machen, was in den anderen Massnahmenzentren nicht möglich ist. Ebenso sind bei uns längere Aufenthalte von bis zu vier Jahren möglich.

Was kostet ein Aufenthalt im MZU und wer bezahlt ihn?

Für jemanden aus dem Ostschweizer Konkordat, zu dem wir gehören, 820 Franken pro Tag, für alle anderen 930 Franken. Die Kosten werden vollumfänglich von den Kantonen übernommen.

Kann man alle Straftäter wieder in die Gesellschaft eingliedern?

Diese Frage kann ich weder mit Ja noch Nein beantworten. Wer zu uns kommt, hat meist schon sein ganzes Leben in schwierigen Verhältnissen gelebt, Gewalt oder Missbrauch erfahren. Da sind vier Jahre eine kurze Zeit, um das zu korrigieren, aber bei vielen gelingt uns das recht gut.

Sie glauben an den Erfolg der Wiedereingliederung?

Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, auf diese Weise zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass unsere Klienten möglichst keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellen, wenn sie entlassen werden.

Bei Ihnen sind Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren untergebracht. Was spielt das Alter für eine Rolle?

Betrachtet man die Gesamtstatistik, dann sind die meisten Straftäter zwischen 16 und 28 Jahre alt, bei etwa 35 Jahren fällt die Kurve rapide ab. Das hat verschiedene Gründe: Manche Straftäter landen für lange Zeit im Gefängnis, manche wachsen ihre Probleme auch einfach aus, andere sterben jung, weil sie zum Beispiel ein Suchtproblem haben. Bei allen anderen versuchen wir dafür zu sorgen, dass sie, wenn sie in die Gesellschaft zurückkehren, keine gebrochenen Menschen sind.

Was sind Ihre Aufgaben als Direktor des Massnahmenzentrums?

Ich habe die Gesamtverantwortung, auf fachlicher und betrieblicher Ebene. Ich bin also auch für die Entwicklung verantwortlich und dass unsere Einrichtung zeitgemäss bleibt. Wir haben über 100 Mitarbeitende aus allen Bereichen, diese sollen hier möglichst gute Bedingungen vorfinden.

Gefällt Ihnen Ihr Job?

Ja, alles daran. Ich hatte mich schon während meines Studiums in Deutschland mit jugendlichen Delinquenten beschäftigt. Als ich in die Schweiz kam, war ich zuerst als Sozialpädagoge im Arxhof in Baselland tätig, der damals noch als «Arbeitserziehungsanstalt» bezeichnet wurde. 2007 habe ich dann zum MZU gewechselt und bin hier seit 2014 Direktor.