interview Credit-Suisse-Regionalchef Roberto Belci: «Der Verkauf des CS-Gebäudes in Aarau ist kein Aufgeben und ist gut für die Stadt» Der Regionalchef der Grossbank muss in stürmischen Zeiten das Aargauer Boot navigieren. Im Interview erklärt er, weshalb Krisen auch eine Chance sein können, was nach der Übernahme von der Neuen Aargauer Bank übrig geblieben ist und ob er die WM in Katar boykottiert.

Roberto Belci im kürzlich verkauften Gebäude der Credit Suisse in Aarau. Bild: Sandra Ardizzone

Herr Belci, uns ist bewusst, dass Sie sich nicht zu den allgemeinen Schwierigkeiten der Credit Suisse äussern können. Dennoch wird es wohl vorkommen, dass Sie Aargauer Kundinnen und Kunden darauf ansprechen. Was sagen Sie ihnen, um Vertrauen zu schaffen?

Roberto Belci: Wir schaffen Vertrauen, indem wir darauf hinweisen, dass wir sowohl als Gruppe als auch als eigenständige Rechtseinheit sehr gut kapitalisiert sind. Im Schweizer Geschäft sind und waren wir ja immer profitabel unterwegs. Und wir zeigen auf, dass unsere Mitarbeitenden für jeden Kunden persönliche Efforts erbringen. Das gelingt uns auch im aktuellen Umfeld gut. Ein Beispiel: Kürzlich haben wir einem Kunden geholfen, eine Liegenschaft zu finden und die Hypothek abzuschliessen. Gleichzeitig brachte der Kunde seine übrigen Vermögenswerte und all seine Konti zu uns und wir konnten damit eine neue Hauptbankbeziehung eröffnen.

Es hilft also, sich als CS Schweiz etwas von der CS Group abzutrennen?

Wir trennen uns nicht ab, aber wir zeigen bei Bedarf klar auf, dass das Schweizer Geschäft profitabel ist und die Credit Suisse (Schweiz) AG als Rechtseinheit auch ein solides Rating besitzt. Gleichzeitig ist aber klar, dass wir Teil der Gruppe sind. Wir heben jedenfalls hervor, dass die Credit Suisse in der Schweiz profitabel ist.

Zur Person Bild: Sandra Ardizzone Roberto Belci – Leiter Region Aargau, Credit Suisse Er war stellvertretender Geschäftsführer der Neuen Aargauer Bank (NAB) und wurde nach der Übernahme der Regionalbank durch die Credit Suisse mit der Aufgabe betraut, die neue Region der Credit Suisse im Aargau aufzubauen. Seither ist er Leiter der drittgrössten CS-Region. Bevor Belci 1999 zur NAB wechselte, arbeitete er schon mehrere Jahre bei der Schweizerischen Volksbank, die Anfang der 90er von der Schweizerischen Kreditanstalt gerettet und dann zur Credit Suisse fusioniert wurde. Belcis Eltern stammen aus Italien, er selbst ist im Aargau geboren, hat in Baden eine KV-Lehre abgeschlossen und eine Ausbildung in Betriebsökonomie an der Fachhochschule absolviert. Seine grosse Leidenschaft ist das Skifahren, dazu will er auch mit Tauchen beginnen. (sel)

Was sagen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, die aufgrund der neuerdings hohen Beteiligung von Kataris und Saudis, möglicherweise sogar von Kronprinzen Bin Salman verunsichert sind?

Viele Kunden stören sich nicht daran, einzelne bekunden Mühe. Beides ist legitim. Ich kann die Emotionen dazu verstehen. Wir leben in einer globalisierten Welt, konsumieren Produkte und Dienstleistungen aus Ländern, die möglicherweise nicht vollumfänglich mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmen. Manchmal denken wir nicht darüber nach, manchmal ist es uns bewusst und wir akzeptieren es dennoch. Ich masse mir persönlich nicht an, eine abschliessende Beurteilung zu treffen. Wir akzeptieren jedoch, dass sich einzelne daran stören.

Sie haben also die Weltmeisterschaft in Katar nicht boykottiert?

Nein, ich habe viel geschaut und habe mich gefreut, dass die Schweiz so weit kam. Das Match gegen Portugal würde ich allerdings am liebsten ausblenden und mich auf die anderen erfolgreichen Spiele konzentrieren.

Die Probleme der Credit Suisse Die Grossbank steckt in der Krise: Nach zahlreichen Skandalen, Übernahmegerüchten und milliardenschweren Verlusten kündigte die Credit Suisse Ende Oktober eine Kapitalerhöhung an. Dabei kaufte sich die Saudi National Bank, die Bank aus dem erdölreichen Scheichtum im Arabischen Golf, zu einem der grössten Aktionäre der Credit Suisse ein: Die Saudis besitzen gegen 10 Prozent aller Credit-Suisse-Aktien.

Die Credit Suisse wird umgekrempelt. Sind auch Arbeitsstellen im Aargau gefährdet?

Wir restrukturieren in erster Linie das Investment Banking. Dort wird sich vieles verändert. Im Schweizer Geschäft kann von umkrempeln keine Rede sein, auch wenn bekannt ist, dass die Credit Suisse als Ganzes effizienter werden muss und auch wir Einsparungen vornehmen müssen. Was wir heute bereits sagen können, ist, dass wir unter anderem natürliche Abgänge nutzen werden, um die Kosten zu reduzieren.

Das heisst, es sind im Aargau keine umfassenden Filialschliessungen geplant?

Ausser der bereits angekündigten Schliessung der Filiale in Muri sind im Moment keine weiteren geplant, nein.

Man hat viel vom grossen Abfluss von Kundengeldern der CS gesprochen. War Ihre Region auch davon betroffen?

Wir haben regional vereinzelt Kunden an Private Banking verloren. Jedoch haben nur sehr wenige die Kundenbeziehung ganz geschlossen: Sie haben einen Teil ihres Vermögens abgezogen, möchten aber ihre Gelder nun wieder zurückbringen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass unsere Berater im Aargau mit Herzblut und Engagement unterwegs sind und täglich einen ausgezeichneten Job machen.

In einer solchen Krise zu kommunizieren, ist tricky. Gerade wenn man versucht, einen beruhigenden Ton zu wählen, kann man schnell das Gefühl erwecken, dass man alles schönredet.

Im Banking entsteht mit jedem einzelnen Kunden eine persönliche Beziehung, in der Vertrauen wichtig ist – die Kundin oder der Kunde vertraut uns schliesslich ihr Geld an. Wenn Unsicherheiten auftauchen, beschäftigt uns das natürlich und wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Als Bank, aber auch in der individuellen Beratung. Und es kommt in solchen Situationen vor, dass wir dafür auch die Extrameile gehen.

Der Regionalleiter will in Krisen auch eine Chance sehen. Bild: Sandra Ardizzone

Krisen können also auch eine Chance sein?

Ja, denn in solchen Phasen strengen wir uns noch mehr an. Ich habe das Gefühl, dass wir uns bei der Credit Suisse aktuell noch mehr für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen. Das erlebe ich auch bei Mitarbeitenden, die kürzlich von anderen Banken zu uns gestossen sind. Und in meinem Team ist der Zusammenhalt gross: Ich habe bei den Schlüsselpersonen in den vergangenen Monaten kaum Fluktuationen gehabt.

Was ebenfalls klar ist: Die CS muss ihre Weltambitionen zurückfahren. Gewinnt dadurch das Regionalbankgeschäft mehr Wichtigkeit?

Unsere Stärke ist das Geschäft mit Privatkunden weltweit und das Geschäft in der Schweiz in allen Segmenten. Wir bleiben global tätig – wir sind ja ausserhalb der USA nach wie vor der zweitgrösste Vermögensverwalter weltweit. Aber ja, das Schweizer Geschäft gewinnt in der Gruppe auch durch unsere strategische Neupositionierung an Bedeutung. Es ist ein stabiler Dampfer. Durch unsere globale Expertise bieten wir auch einzigartiges Wissen an.

Ein Teil Ihrer Botschaft an Kundinnen und Kunden bleibt also: Wir sind eine regional verankerte Grossbank.

Ja. Schliesslich leben unsere 350 Mitarbeitenden im Aargau grösstenteils im Kanton. Sie beteiligen und engagieren sich am gesellschaftlichen Leben. Wir pflegen mit unseren Kundinnen und Kunden oft langjährige Beziehungen. Dies auch, weil sich ein grosser Teil von Kundenberaterinnen und Kundenberatern seit vielen Jahren für unsere Kunden einsetzen.

Was bleibt, nach zwei Jahren Übernahme, von der DNA der Neuen Aargauer Bank?

Die Schilder an den Geschäftsstellen wurden vor zwei Jahren ausgetauscht. Geblieben ist unsere grosse Leidenschaft im Tagesgeschäft und unsere Aargauer Identität und Regionalität. Das beweisen wir auf zwei Arten: Wir pflegen langjährige Partnerschaften mit Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Sportklubs im Kanton Aargau – dies nicht nur finanziell, sondern auch persönlich. Darüber hinaus haben wir auch noch eine eigene Kulturstiftung der Credit Suisse Aargau, wo ich als Geschäftsführer fungiere,

Die Credit Suisse sei eine Grossbank, aber auch gut regional vernetzt, meint Belci. Bild: Sandra Ardizzone

Wohin führen Sie die CS im Aargau? Wie viel Spielraum haben Sie überhaupt?

An und für sich viel. Wir verfügen über den Zugang zu wichtigen Marktinformationen, Dienstleistungen und globalem wie auch regionalem Expertenwissen – all dies möchte ich unseren Kunden noch dedizierter zur Verfügung stellen. Hauptziel ist es, dadurch unsere Position als führende Universalbank in der Schweiz und im Aargau zu bestätigen.

Sie verkaufen Ihre Liegenschaften in Aarau. Psychologisch wirkt das ein bisschen wie Aufgeben.

Es ist kein Aufgeben. Wir sind seit 1812, also über 200 Jahre, hier und werden es auch bleiben. Durch langfristige Verträge werden wir unseren Standort sichern, ob als Mieter oder Eigentümer ist letztendlich irrelevant. Der Verkauf der Liegenschaft ermöglicht es, dass derzeit ungenutzte Flächen im Verwaltungsgebäude wieder genutzt werden können. Davon profitiert sowohl die Stadt Aarau als auch das lokale Gewerbe.