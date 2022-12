Interview Ärztepräsident Jürg Lareida: «Der Impf-Igel ist herzig, aber um die Leute zu überzeugen, braucht es Knochenarbeit» Jürg Lareida, der Präsident des Ärzteverbandes, ist überzeugt, dass Hausärzte mehr Menschen von der Covid-Impfung überzeugen könnten. Trotz steigender Infektionszahlen sieht er aber keinen Grund, nervös zu werden oder strengere Massnahmen zu fordern.

Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, in seiner Praxis in Aarau.

Valentin Hehli

Jürg Lareida empfängt die AZ in seiner Praxis in der Aarauer Altstadt zum Interview. Vor sich auf dem Tisch hat der Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes einen grossen Monitor, auf dem er gerade die aktuellen Coronazahlen studiert, als Redaktor und Fotograf eintreffen.

In den letzten Tagen hat die Zahl der Coronafälle im Aargau wieder deutlich zugenommen. Sind Sie deshalb besorgt, oder beunruhigen Sie die steigenden Zahlen nicht?

Jürg Lareida: Man muss die Entwicklung genau beobachten, aber ich persönlich bin relativ optimistisch, was den weiteren Verlauf der Pandemie angeht. Die Durchimpfungsrate bei der älteren Bevölkerung und bei Risikopatienten ist hoch. Ich behandle in meiner Praxis zum Beispiel viele Diabetiker, davon sind die allermeisten geimpft.

Der Bundesrat hat angekündigt, die geltenden Massnahmen noch bis September beizubehalten. Neue Einschränkungen soll es aber nicht geben, obwohl die Zahlen steigen – finden Sie das richtig?

Ja, ich finde den Entscheid des Bundesrats richtig. Wir müssen aufmerksam sein und schauen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Aber es gibt keinen Grund, jetzt nervös zu werden oder schon von strengeren Massnahmen zu sprechen.

Was hören Sie von den Patienten in Ihrer Praxis? Sind die Menschen verunsichert und fragen Sie vermehrt um Rat?

Corona ist natürlich täglich ein Thema, gerade auch bei meinen Patienten. Es gibt jene, die von der Pandemie langsam die Nase voll haben und nicht mehr darüber reden wollen, aber es gibt auch jene, die wissen wollen, ob sie schon bald eine dritte Impfung brauchen.

Zur Person Jürg Lareida Der 63-jährige Arzt führt seit 1995 eine Praxis für Endokrinologie und Diabetologie in Aarau, Schwerpunkte sind Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Osteoporose. Lareida absolvierte sein Medizinstudium in Zürich und San Francisco, er war Assistenzarzt an den Kantonsspitälern Aarau und Baden. Seit fünf Jahren präsidiert er den Aargauischen Ärzteverband, wo er seit 2008 in der Geschäftsleitung sitzt. Der Verband zählt mehr als 1800 Mitglieder und vertritt die Interessen der Aargauer Ärztinnen und Ärzte gegenüber der Bevölkerung, den Behörden und Institutionen. Jürg Lareida ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und wohnt in Aarau, hier sass er zwischen 1991 und 1997 auch im Einwohnerrat .

Israel verabreicht zum Teil schon die dritte Impfung, nach Angaben von Moderna und Biontech lässt der Impfschutz nach rund sechs Monaten nach, die Firmen empfehlen dann eine Auffrischung…

… mich nervt es, dass die Pharmaunternehmen bei diesem Thema vorpreschen und sagen, eine dritte Impfung sei wohl nötig. Das kann durchaus sein, aber das muss aufgrund von wissenschaftlichen Studien abgeklärt werden – und diese Daten liegen ganz einfach noch nicht vor. Eine dritte Impfung für Risikopatienten, also Personen mit unterdrücktem Immunsystem, ist im Übrigen heute schon möglich, aber ob und wann es eine Auffrischungsimpfung braucht, das ist noch offen.

Bei der Impfung geht es insgesamt nur schleppend vorwärts, im Aargau sind erst rund 50 Prozent der Bevölkerung geimpft. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hat mit 70 Prozent im August gerechnet – hat er die Impfbereitschaft überschätzt?

Ich denke, dass eine Durchimpfungsrate von zwei Dritteln der Bevölkerung realistisch ist. In den nächsten Wochen werden wir diese Quote erreichen, davon bin ich überzeugt. Dass die Impfkampagne schleppend läuft, hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass sich die Bedrohungslage entschärft hat.

Wie meinen Sie das? Mit der Delta-Variante grassiert derzeit ja eine ansteckendere Mutation, die Infektionszahlen steigen wieder…

Das stimmt, aber in der aktuellen Situation gibt es für junge Menschen, die noch nicht geimpft sind, keinen offensichtlichen Grund, dies zu tun. Die Jungen wissen: In den meisten Fällen verläuft eine Infektion bei ihnen harmlos, deshalb ist nun Überzeugungsarbeit nötig, um sie zur Impfung zu bewegen. Zwar gibt es auch bei jungen Infizierten schwere Verläufe und Fälle von Long Covid, aber sie sind sehr selten.

Derzeit wirbt der Kanton mit einem Igel für die Impfung – finden Sie diese Kampagne gut?

Ich finde den Igel herzig, die Idee mag durchaus lustig sein, aber ich glaube nicht, dass damit die Impfmotivation markant gesteigert werden kann. Jetzt braucht es Knochenarbeit und Information, um die Leute von der Impfung zu überzeugen.

Die neue Impfkampagne mit dem Igel.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati will künftig mit Statements von Prominenten bei SVP-Wählern für die Impfung werben – welche Chancen sehen Sie?

Das ist aus meiner Sicht ein guter Ansatz, auf jeden Fall konkreter als der Igel, davon erhoffe ich mir einiges. Zudem wäre es wichtig, auch in den Schulen die Jugendlichen über die Impfung zu informieren. Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer die Vorteile erklärt, kann das eine grosse Wirkung auf die Jugendlichen haben.

Wie viele Impfungen haben Sie in Ihrer Praxis bisher verabreicht?

Das waren alles in allem ungefähr 110 Impfdosen, wir impfen aber schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich hätte noch Impfstoff zugesichert, aber wenn die Nachfrage so tief ist wie jetzt, ist das Impfen für eine Arztpraxis nicht möglich, ohne dass Impfstoff weggeworfen werden muss.

Ein Zürcher Arzt klagte kürzlich in der NZZ, die Bürokratie und der Aufwand für Impfungen in einer Praxis seien sehr hoch – würden Sie dem zustimmen?

Der Aufwand ist ziemlich gross. Aus einer Ampulle mit Impfstoff kann man elf Dosen aufziehen. Die Ampulle muss innerhalb von sechs Stunden aufgebraucht sein, das heisst, Sie müssen praktisch einen halben Tag zum Impfen reservieren und elf Patienten aufbieten.

Der Mediziner sagte weiter, jeder Hausarzt sehe zwanzig bis vierzig Patienten am Tag, davon sei die Hälfte nicht geimpft. Jeden zweiten dieser Patienten könnten die Hausärzte fürs Impfen überzeugen, schätzt der Zürcher Arzt – sehen Sie das auch so?

Wenn wir den Impfstoff ein paar Tage lang im Kühlschrank lagern könnten, und dann praktisch nebenbei verimpfen, wenn ein Patient ohnehin in die Sprechstunde kommt, wäre dies viel einfacher. Ich habe es mehrfach erlebt, dass ein Patient bei mir war und mir sagte, er würde sich jetzt impfen lassen. Als er drei Monate später wieder zur Kontrolle kam, war er aber noch immer nicht geimpft – weil ihm der Aufwand zu gross war, sich anzumelden, oder weil bei ihm doch wieder Zweifel aufkamen. Es gibt aber auch das andere Beispiel: Erst letzte Woche war eine Patientin bei mir, die mir dann sagte, ich hätte sie überzeugt und sie sei nun zum ersten Mal geimpft.

Derzeit wird ja schon über Auffrischungsimpfungen diskutiert, der Kanton Zürich will dafür die Hausärzte wieder einbinden – wie sieht das im Aargau aus und wären Sie bereit, hier mitzuhelfen?

Grundsätzlich wären wir bereit dafür, aber das ist im Aargau momentan noch kein Thema. Man muss erst festlegen, wann diese Auffrischungsimpfung nötig ist, wer sie bekommen soll und wie viele Leute in welcher Zeit geimpft werden sollen. Vielleicht ist es dann effizienter, das alles in wenigen wirklich grossen Impfzentren zu machen. Wie es derzeit aussieht, könnte dies im kommenden Frühling der Fall sein, wobei Swissmedic eine Auffrischungsimpfung noch zulassen müsste, wenn die Impfstoffe angepasst werden.

Wenn es um die Grippe-Impfung geht, waren Sie dagegen, dass Apotheker diese verabreichen. Wie sieht das nun bei der Covid-Impfung aus?

In normalen Zeiten ist für mich klar, dass Impfungen nicht von Apothekern, sondern von Ärzten durchgeführt werden sollen, die auch das entsprechende medizinische Wissen haben, um bei allergischen Reaktionen oder ähnlichen Problemen richtig zu reagieren. In einer Pandemie sieht das anders aus, da brauchen wir alle, die eine Impfung verabreichen können, weil ungleich mehr Leute geimpft werden müssen.

Wie sieht es finanziell aus? Sie erhalten für eine Impfung eine Pauschale von 49 Franken – verdienen Sie daran, ist das kostendeckend, oder legen Sie noch drauf?

Der Betrag ist ungefähr korrekt, die Pauschale reicht für einen Hausarzt, um die Kosten für die Impfung zu decken. Einen finanziellen Anreiz, um in der Praxis zu impfen, stellen diese 49 Franken aber nicht dar.

Wenn wir von finanziellen Anreizen sprechen: 2015 wurde eine Initiative abgelehnt, die verlangte, dass Ärzte selber Medikamente verkaufen dürfen – jetzt gibt es dazu wieder einen Vorstoss im Grossen Rat. Lässt sich damit der Hausärztemangel beheben?

Der Aargau ist einer der wenigen Deutschschweizer Kantone, in denen die Selbstdispensation, also der Verkauf von Medikamenten durch Hausärzte, nicht erlaubt ist. In den Kantonen, wo Ärzte selber Medikamente verkaufen dürfen, macht der Ertrag daraus etwa 20 bis 30 Prozent ihres Einkommens aus. Es wäre sicher ein Faktor, damit der Hausarztberuf attraktiver würde. Zudem zeigt eine Studie, dass die Medikamentenkosten in den Kantonen mit Selbstdispensation tiefer sind als in den anderen, wo nur Apotheker Medikamente abgeben dürfen.

Die Apotheker entgegnen, wenn alle Ärzte selber Medikamente abgeben dürften, hätte dies weniger Umsatz für sie und letztlich ein Apothekensterben zur Folge – was sagen Sie dazu?

Einerseits gibt es auch in den Kantonen mit Selbstdispensation weiterhin Apotheken, andererseits könnte man vielleicht auch einen Mittelweg finden. In der Stadt Aarau, wo ich meine Praxis habe, ist es für Patienten einfach, in einer Apotheke ihre Medikamente zu holen. Aber in ländlichen Gemeinden wie Bettwil oder Gontenschwil, wo es keine Apotheken gibt, wäre es für Patienten einfacher und bequemer, wenn sie ihre Medikamente direkt beim Arzt beziehen könnten.

Ein Ansatz sind Gruppenpraxen und Praxisketten, wo Hausärzte weniger administrativen Aufwand haben als in der Einzelpraxis.

Das kann durchaus interessant sein, ich gehe davon aus, dass es künftig weitere Grossambulatorien geben wird, wie zum Beispiel jenes des KSA am Bahnhof. Damit erhält man eine Kombination aus Grundversorgung und einigen Spezialisten aus Disziplinen, bei denen die Nachfrage ausreicht, damit sie genügend Patienten haben.

Mit dem Konkurs von «MeinArzt» machte eine Praxiskette auch im Aargau negative Schlagzeilen.

Ich möchte nicht auf Einzelfälle eingehen, aber wenn eine Praxis von Investoren finanziert ist, wird es rasch heikel. In solchen Fällen geht es darum, mit der Praxis einen Gewinn zu erzielen. Teilweise werden zweistellige Renditen versprochen, dieses Geld fehlt dann, um in die Praxis zu investieren. Zudem gerät der Arzt unter Druck, auch Behandlungen vorzunehmen, die eigentlich gar nicht nötig wären.

Das elektronische Patientendossier (EPD) soll den Ärzten künftig die Arbeit erleichtern, im Aargau kann man dieses seit einiger Zeit eröffnen. Was halten Sie von dieser Digitalisierung der Patientendaten?

Grundsätzlich unterstütze ich die Idee des elektronischen Patientendossiers. Wenn die medizinischen Daten digital verfügbar sind und einfach bearbeitet werden können, ist das sicher ein Fortschritt. Heute müssen wir bei Überweisungen von Patienten oft nachfragen, weil Unterlagen oder Laborergebnisse fehlen. Das könnte sich mit einer guten digitalen Lösung ändern, aber in der aktuellen Form hilft das EPD wenig. Derzeit ist es nur eine Sammlung von PDF-Dokumenten, zum Beispiel gescannte Krankengeschichten, das bringt nicht viel.

In der Coronapandemie gab es einen Digitalisierungsschub, der Ärzteverband hat die Web-App Medical Guide lanciert. Damit soll die Patientenberatung ein Stück weit automatisiert werden – wie läuft dieses Projekt?

Der Medical Guide funktioniert gut, er wäre aber noch ausbaufähig. In der aktuellen Version berät er in Notfällen, welche Stelle kontaktiert werden soll oder ob das Problem selbst behandelt werden kann. Wir führen derzeit Gespräche mit dem Kanton Zürich und dem Kanton Solothurn, um das Projekt auszubauen. Das System könnte viel mehr, als wir heute anbieten: Ein Patient, dem der Medical Guide einen Arztbesuch empfiehlt, könnte darüber direkt einen Termin buchen und müsste somit keine langen Wartezeiten auf Notfallstationen ertragen. Das wäre eine Vision für die Zukunft, die aus meiner Sicht viel Mehrwert bringen würde.