Internationaler Tag der Pflege Menschenkette vor dem KSA – Aargauer SP: «Unterstützung für die Pflegenden ist bitter nötig» Am 12. Mai ist der internationale Tag der Pflege. Zu diesem Anlass verspricht die SP Aargau, sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einzusetzen.

Die SP Aargau bildete als Symbol ihrer Solidarität eine Menschenkette vor dem Kantonsspital Aarau. zvg

Unter dem Motto «Wir lassen euch nicht im Regen stehen!» bildete die SP Aargau eine Menschenkette vor dem Kantonsspital Aarau (KSA). Anlass war der internationale Tag der Pflege. Der 12. Mai soll jeweils an den Geburtstag von Florence Nightingale erinnern, die als Gründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt. Heute soll damit aber auch auf die Leistungen der Pflegenden aufmerksam gemacht und für bessere Arbeitsbedingungen gesorgt werden.

Die SP Aargau will sich mit ihrer Aktion mit dem Gesundheitsfachpersonal solidarisieren, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Unterstützung für die Pflegenden und die KSA-Mitarbeitenden ist bitter nötig. Wir müssen weiterhin Druck auf die Regierung ausüben, damit sie unsere Vorschläge zur Verbesserung der Situation in der Gesundheitsbranche umsetzt», sagt Lucia Engeli, Geschäftsleitungsmitglied der SP Aargau und Nationalratskandidatin.

«Pflegende kommen trotz schwierigsten Arbeitsbedingungen tagtäglich zur Arbeit. Dieses Verantwortungsbewusstsein wird schon zu lange ausgenutzt», meint Daniel Bär, Vorstandsmitglied der SP Bezirk Lenzburg und Nationalratskandidat. Der Kanton müsse jetzt entsprechende finanzielle Mittel für bessere Löhne für das Gesundheitsfachpersonal bereitstellen.

Laut Nationalratskandidatin Barbara Stocker Kalberer sei von den Forderungen der Pfleginitiative noch praktisch nichts umgesetzt: «Wir werden uns dafür einsetzen, dass Pflegenden und alle anderen Fachpersonen im Gesundheitswesen endlich die Anerkennung und Unterstützung erhalten, die sie verdienen.» (zen)