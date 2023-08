Tag der Pflege «Die Arbeit wird immer strenger»: Aargauer Pflegekräfte gehen in Aarau auf die Strasse Am internationalen Tag der Pflege ruft der Pflegeverband zum «Walk of Care» in Aarau auf. Rund 50 Personen marschieren durch die Stadt und setzen sich lautstark für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen ein.

Exklusiv für Abonnenten

Rund 50 Pflegeangestellte gehen am «Walk of Care» in Aarau auf die Strasse. Bild: Alex Spichale

Am 28. November 2021 wurde die Pflegeinitiative deutlich angenommen. Sie soll in zwei Etappen umgesetzt werden. Im ersten Teil wird der Fokus auf die Ausbildungsoffensive des Fachpersonals gelegt, in einer zweiten Phase werden Forderungen wie bessere Arbeitsbedingungen, fairere Löhne und die berufliche Entwicklung von Bund und Kantonen angegangen.

Der Kanton Aargau sei dabei auf einem guten Weg, teilte die Staatskanzlei im Februar mit. Die Sektion Aargau-Solothurn des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) widersprach der Regierung. Der Startschuss für die Umsetzung der Initiative sei zu spät gefallen, kritisierte der Verband.

Interpellation zum Stand der Pflegeinitiative eingereicht Diese Woche wurde im Grossen Rat ein Vorstoss eingereicht, der vom Regierungsrat konkrete Antworten zum Stand der Dinge bei der Pflegeinitiative fordert. Unter anderem verlangt die Sprecherin Therese Dietiker (EVP) sowie Mitunterzeichnende Auskünfte über die Bedarfsplanung für Ausbildungsplätze, die Ermittlung anrechenbarer Vorhalteleistungen, die Einforderung der Ausbildungskonzepte sowie die Beihilfen an Studierende. Zudem werden zeitliche Angaben für die Umsetzung der Initiative gefordert. (fot)

Am internationalen Tag der Pflege 2023, rund 18 Monate nach der Annahme der Initiative, bildete die SP unter dem Motto «Wir lassen euch nicht im Regen stehen!» eine Menschenkette vor dem Kantonsspital Aarau und sicherte der Pflegebranche ihre Solidarität zu. Der Pflegeverband rief für den 12. Mai zu einem «Walk of Care» auf.

Am Freitagabend versammelten sich dann rund 50 Pflegeangestellte auf dem Aarauer Bahnhofplatz, um sich für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen einzusetzen. Die AZ hat mir vier Teilnehmenden über ihre Erfahrungen im Beruf gesprochen und sie gefragt, wie sie die Umsetzung der Initiative sehen.

«Die Arbeit wird immer strenger, gleichzeitig fehlen zunehmend die Leute»

Pflegefachmann Jürg Kast fordert bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bild: Alex Spichale

Jürg Kast, Pflegefachmann im Spital Zofingen, war am Freitag in Aarau, um ein Zeichen zu setzen, damit die Anliegen der Branche nicht wieder vergessen gehen. Die Wertschätzung für das Pflegepersonal habe zwar zugenommen, und auch die Zulagen für Nacht und Wochenendeinsätze seien erhöht worden.

Doch «die Arbeit wird immer strenger, gleichzeitig fehlen zunehmend die Leute», sagt der 45-Jährige. Nun müssten die Arbeitsbedingungen weiter verbessert und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden. Aktuell stellt der Zofinger fest, dass die Aufmerksamkeit für die Anliegen der Pflegenden langsam verloren gehe.

«Die Ausbildungsoffensive ist nur auf 20-Jährige ausgerichtet.»

Für Pflegefachfrau Cornelia Lindner müssen Ausbildungen auch für Ältere möglich sein. Bild: Alex Spichale

Cornelia Lindner war am «Walk of Care», um für die Psychiatrie zu sprechen. Positiv sei, dass das Ausbildungsangebot langsam ausgebaut werde, sagt Lindner, die bei den Psychiatrischen Diensten Aargau arbeitet. «Die Ausbildungsoffensive ist aber nur auf 20-Jährige ausgerichtet.» Für die Pflege in der Psychiatrie brauche es Lebenserfahrung.

Lindner vermutet, dass es viele ältere Personen gebe, die in den Beruf einsteigen möchten, aber mit einem Lehrlingslohn nicht über die Runden kämen. Es müsse ein Unterschied gemacht werden zwischen den Ausbildungslöhnen von 20- und 50-Jährigen. Um die Ausbildungsoffensive voranzutreiben, brauche es aber auch genug bereits ausgebildete Personen, die für die Zusatzarbeit auch besser entlöhnt werden. Deshalb gehe sie auf die Strasse. «Der Blick muss jetzt weiter geschärft werden.»

«Es braucht nun endlich einen Pflegeschlüssel»

Pflegefachmann Dimitri Spiess wünscht sich eine sichere Planung. Bild: Alex Spichale

Auch Dimitri Spiess, Poolmitarbeiter im Kantonsspital Aarau, betont im Gespräch mit der AZ, es seien bereits Fortschritte gemacht worden. Auf seiner Station merke er aber nichts davon. «Es braucht nun endlich einen Pflegeschlüssel», der festhalte, wie viel Personal es genau brauche. Zudem müsse für die sichere Planung auch ein Puffer eingeplant werden.

Denn der Beruf sei sehr schön, man habe viel mit Menschen zu tun und sei solidarisch untereinander, sagt der Pflegefachmann. Diese Solidarität möchte er auf die Strasse tragen. Es gehe auch darum, mit Kolleginnen und Kollegen zu «networken» und einander zu trösten.

«Es muss eine klarere Arbeitstrennung gelebt werden»

Pflegefachfrau Christine Iten möchte eine bessere Arbeitsteilung. Bild: Alex Spichale

Seit der Annahme der Initiative finde mehr Austausch im Spital statt, sagt Christine Iten, Pflegefachfrau im Kantonsspital Aarau. «Das Pflegepersonal wird ernster genommen.» Früher habe sie oft gehört, sie würden einfach jammern. «Jetzt werden die Gründe für die Beschwerden ernst genommen», sagt Iten.

Aber der sogenannte «Skill-Grade-Mix» müsse stärker gelebt werden. Im Spital arbeiten Menschen mit verschiedenen Abschlüssen, die auch verschiedene Kompetenzen haben. Heute würden oft Personen mit einem Abschluss einer höheren Fachschule die Aufgaben von Fachangestellten Gesundheit übernehmen, sagte die 30-Jährige.

«Es muss eine klarere Arbeitstrennung gelebt werden, die den Kompetenzen der Angestellten entspricht», findet Iten. So könne man die Arbeitslast besser verteilen. Am Freitag war sie in Aarau, um den Pflegenden zu zeigen, dass sich weiterhin jemand für sie einsetzt und die Branche die Initiative noch nicht vergessen hat.