International bekannt: Aargauer Malik ist der Meister der urbanen Kunst

In den nächsten fünf Jahren wird Malik immer wieder ins Gefängnis gehen. Aber nicht, weil er das Gesetz bricht. Marc «Malik» Furer ist ein gefragter Künstler. Vom Kanton Zürich hat der Aargauer den Auftrag gefasst, die Betonwände von sechs Untersuchungsgefängnissen zu gestalten.

Ganz nach dem Vorbild der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg. In einem noch nie zuvor gesehenen Projekt hatte Malik von 2012 bis 2015 gemeinsam mit 16 weiteren Streetartists im Gefängnis in Lenzburg Flächen von 4661 Quadratmetern besprayt und bemalt.

Die Arbeiten dauerten drei Jahre, die Künstler sprayten ohne Honorar. Die Idee dazu hatte er damals, weil er gross denkt: «Ich war in der Krise. Ich habe gedacht: In der ganzen Welt malen sie auf grossen Wänden, aber in der Schweiz sind diese begrenzt.» Der Einfall kam ihm dann kurz vor dem Einschlafen: «Gefängnisse haben grosse Wände.» Am nächsten Tag fragte er in der Strafvollzugsanstalt an, das Projekt nahm seinen Lauf. Und wurde ein voller Erfolg.

Mit 15 Jahren kaufte er seine erste Spraydose

Dabei malte Malik, heute 42 Jahre alt, als Kind immer auf winzigen Papierflächen: «Ein A4-Blatt war für mich schon zu gross.» Mit 15 Jahren dann sah er in Aarau im Flösserplatz zum ersten Mal in seinem Leben ein Graffiti: «Das war eine Erleuchtung für mich. Das war ein ausschlaggebender Punkt in meinem Leben. Ich habe realisiert, dass man auch gross malen kann.»

Es verging keine Woche und Malik kaufte seine ersten Spraydosen. Heute, 27 Jahre später, kann der Aargauer als einer von wenigen Sprayern schweizweit gut von seiner Kunst leben.

In Rombach aufgewachsen, machte er in Aarau die Matura. Das Studium an der Kunsthochschule in Bern brach er nach eineinhalb Jahren ab. «Ich wäre auf diesem Weg Gymnasialzeichenlehrer geworden. Ich wusste aber, dass ich meine eigenen Sachen machen wollte, und habe alles auf eine Karte gesetzt.»

Der Lemur auf der Eisenbahnbrücke ist von ihm

Es folgten harte und brotlose Jahre, wie er erzählt: «Ich hatte zwar 1993 meinen ersten bezahlten Job, was mich er­mutigte, weiterzumachen. Es gab aber auch Tage, an denen ich nicht wusste, ob ich mir etwas zu Essen leisten ­konnte.»

Jeder, der in der Aarauer Telli die Autobahn verlässt, kennt den Lemuren auf der Eisenbahnbrücke. Dies ist nur eines von vielen Sujets, die Malik in der Region hinterlassen hat. «Ich bin sehr selbstkritisch. Bei vielen meiner älteren Werke sehe ich einiges, was ich heute besser machen würde.»

Er habe sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Eine Einstellung, die ihn weit gebracht hat. Maliks Handwerk ist begehrt, er wird für Aufträge im In- und Ausland gebucht.

In der Streetart-Szene hat ein Wandel stattgefunden

In den letzten 10 bis 15 Jahren hat die Streetart-Szene eine radikale Entwicklung durchgemacht: Einst als Vandalismus abgestempelt und verpönt, haben sich die Kunstwerke von urbanen Künstlern zu begehrten Motiven für Werbemacher und Must-haves für Kunstkenner entwickelt.

«Früher kannten es viele nicht und konnten Schmierereien auf den Strassen nicht von qualitativ hochstehenden Arbeiten unterscheiden.» Es habe Jahre gedauert, bis man realisiert habe, dass es Leute gebe, die mit der Spraydose wirklich etwas Schönes darstellen können.