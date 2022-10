Interessenbindungen «Ich habe nicht 21 bezahlte Mandate»: Ruth Humbel wehrt sich gegen Lobby-Vorwürfe Kein Bundesparlamentarier hat mehr Lobby-Bindungen und Nebeneinkünfte als die Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel. So schreibt es Lobbywatch. Humbel ist mit dieser Darstellung nicht einverstanden.

Ruth Humbel wehrt sich gegen die Vorwürfe Tele M1

Die Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel soll am meisten bezahlte Interessenbindungen aller Parlamentsmitglieder haben. Das zumindest schrieb die Online-Plattform Lobbywatch am Montag in einer Auswertung. Insgesamt 21 bezahlte Mandate soll die 65-jährige Gesundheitspolitikerin aus Birmenstorf innehaben, unter anderem bei der Krankenkasse Concordia oder Zurzach Care.

Gegen die Darstellung wehrt sich Ruth Humbel grundsätzlich. Sie sei beispielsweise Präsidentin der Gesundheitsorganisation Radix oder von Vita Parcours. Dort gebe es ein Sitzungsgeld von jeweils 150 Franken, sagte sie gegenüber dem TV-Sender Tele M1. Bei vier Sitzungen im Jahr mache das 600 Franken.

Lobbywatch kritisierte weiterhin, dass Humbel nur sieben der insgesamt 21 Mandate öffentlich deklariert habe. Man könne dies öffentlich einsehen, sagt Thomas Angeli, Co-Präsident Lobbywatch. «Wenn man nach Ruth Humbel im Handelsregister sucht, findet man diese Firmen.»

Humbel spricht von «rufschädigender Kampagne»

«Ich habe nicht 21 bezahlte Mandate», widerspricht die Nationalrätin. Mandate fälschlicherweise als bezahlt bezeichnet worden. Das sei eine Unterstellung von Lobbywatch. Andernfalls hätten auch bei Ratskollegen die Mandate von parlamentarischen Gruppen als bezahlt bezeichnet werden müssen, obwohl diese gar nicht bezahlt seien.

Für Ruth Humbel handelt es sich um eine «rufschädigende Kampagne». Sie will daher das Gespräch mit dem Verein Lobbywatch suchen und überlegt sich inzwischen, zivilrechtliche Schritte einzuleiten. (phh)