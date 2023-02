Interaktive Karte Wohnen in Deutschland, arbeiten im Aargau: Zahl der Grenzgänger erreicht neuen Höchststand Im Aargau arbeiten 15'185 Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Am meisten von ihnen arbeiten in Kaiseraugst und Rheinfelden. Welche Branchen besonders beliebt sind und in welche Gemeinden niemand von ennet der Grenze zur Arbeit pendelt.

Pharmafirmen beschäftigen im Fricktal viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Bild aus der Novartis-Produktion in Stein. zvg

Wohnen in Deutschland, arbeiten im Aargau: Immer mehr Menschen queren auf dem Weg zur Arbeit eine Landesgrenze. Im 4. Quartal 2022 arbeiteten von den insgesamt 380'821 Grenzgängerinnen und Grenzgängern in der Schweiz 15'185 im Aargau. Das sind 543 mehr als im Vorjahr, was einer Zunahme von 3,7 Prozent entspricht. Schweizweit ist die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger innert Jahresfrist sogar um 6,1 Prozent gestiegen, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Die allermeisten Grenzgängerinnen und Grenzgänger, nämlich 12396, die im Aargau arbeiten, leben – wenig überraschend – in Deutschland. Aber immerhin 2318 Personen pendeln aus Frankreich zur Arbeit in eine Aargauer Gemeinde. Aus den anderen Nachbarländern der Schweiz – Italien und Österreich – reisen lediglich 132 beziehungsweise 75 Personen zur Arbeit in den Aargau.

Pharma im Fricktal ist attraktiv für Grenzgänger

In Kaiseraugst arbeiten 1734 Grenzgängerinnen und Grenzgänger – so viele wie in keiner anderen Aargauer Gemeinde. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Rheinfelden mit 1273 und Baden mit 1068 Grenzgängerinnen und Grenzgängern.

Dass ausgerechnet Kaiseraugst die Rangliste anführt, lässt sich damit erklären, dass dort viele Pharmafirmen, darunter die Solvias AG oder Roche, angesiedelt sind. In der Pharmaindustrie sind 1381 der rund 15'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Aargau tätig. Das sind 17,9 Prozent mehr als 2019. Mehr Grenzgängerinnen und Grenzgänger arbeiten nur in der Kokerei und Mineralölverarbeitung.

Das Gesundheitswesen – eine Branche, die stark unter dem Fachkräftemangel leidet – folgt mit deutlichem Abstand an dritter Stelle. Im 4. Quartal 2022 arbeiteten in den Aargauer Gesundheitsinstitutionen 929 Grenzgängerinnen und Grenzgänger – das sind 11,1 Prozent mehr als 2019. In Spitälern und Heimen im Aargau machen Grenzgängerinnen und Grenzgänger 3,3 Prozent der Beschäftigten aus.

Ganz anders sieht die Situation in Genf aus: Dort leben 23,2 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen ennet der Grenze. Insgesamt – das verdeutlichen die Zahlen des Bundesamts für Statistik – ist das Schweizer Gesundheitswesen immer stärker von Grenzgängerinnen und Grenzgängern abhängig. In den letzten zehn Jahren hat sich deren Anzahl in der Schweiz fast verdoppelt.

Kaum Grenzgänger im Freiamt oder Bezirk Kulm

Rheinfelden und Kaiseraugst, die beiden Aargauer Gemeinden mit den meisten Grenzgängerinnen und Grenzgängern, sind für diese nicht nur wegen der Pharmaindustrie attraktiv, sondern auch wegen ihrer Nähe zu Deutschland. Bis auf Aarau und Baden grenzen die zehn Gemeinden mit den meisten Grenzgängerinnen und Grenzgängern allesamt an Deutschland: Stein, Möhlin, Laufenburg, Sisseln, Frick und Zurzach.

Ins Freiamt oder Gemeinden im Bezirk Kulm hingegen pendeln keine oder deutlich weniger als 50 Leute von ennet der Grenze. Ausnahmen sind etwa Dottikon oder Dürrenäsch, wo Ende letztes Jahr 139 beziehungsweise 88 Grenzgängerinnen und Grenzgängern beschäftigt waren. Gut möglich, dass die dort ansässigen Unternehmen Dottikon ES beziehungsweise Bertschi AG der Grund dafür sind.