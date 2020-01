Interaktive Karte: So viele Ausländer lebten 1850 im Aargau – eine Gemeinde sticht heraus

In der ersten Volkszählung von 1850 wurden in der Schweiz gerade mal 3,0% Ausländerinnen und Ausländer gezählt. Zehn Jahre später waren es 4,6%.

Auf der Aargau-Karte von 1850 sind noch etliche Gemeinden weiss. Will heissen: Bei der Bevölkerungszählung war kein einziger Ausländer an diesem Ort wohnhaft. Etwas blauer färben sich die Gemeinden entlang der Grenze zu Deutschland. So waren in Stein, Mumpf, Laufenburg und Zurzach zwischen 5,5 und 7,1 Prozent Ausländer sesshaft.

Rheinfelden hatte bei dieser Erhebung gar einen ähnlich hohen Ausländeranteil wie heute: Mit 21,2 Prozent sticht die Gemeinde in der sonst blassen Karte regelrecht ins Auge. Von 1910 Einwohnern waren "nur" 1505 Schweizer.