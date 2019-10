Interaktive Karte: So stark haben die Grünen und Grünliberalen in Ihrer Gemeinde zugelegt

Die Grünen reiten auf der Erfolgswelle. Bei den Nationalratswahlen gewannen sie 17 zusätzliche Sitze. Im Kanton Aargau reichte es zwar nicht für einen zweiten Sitz, dennoch hat die Partei auch hier kräftig zugelegt. In keiner Aargauer Gemeinde mussten die Grünen signifikante Verluste einbüssen – im Gegenteil. Die interaktive Karte zeigt die Veränderung des Wähleranteils gegenüber 2015.

Am meisten konnten sich die Grünen in der Fricktaler Gemeinde Zuzgen steigern: plus 8,5 Prozent.

Auch die Grünliberalen profitieren im Aargau vom Klima-Hype. Einzig in Baldingen büssten sie über 1 Prozent an Parteistärke ein.