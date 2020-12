Interaktive Karte: So hoch ist die Sozialhilfequote in den Aargauer Gemeinden

Im Kanton wurden im vergangenen Jahr 14'280 Personen (-3,0 Prozent) in 8957 Dossiers (-2,8 Prozent) unterstützt, wie Statistik Aargau am Donnerstag mitteilte. Ein Dossier bildet eine Unterstützungseinheit ab und kann eine oder mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie, umfassen.

Unterkulm ist die Aargauer Gemeinde mit der höchsten Sozialhilfequote. Im Jahr 2018 war dies noch Aarburg, das mittlerweile auch von Suhr überholt wurde. In Böbikon, Geltwil, Mönthal oder Wiliberg sind dagegen keine Sozialhilfebezüger gemeldet. Allerdings werden in der Statistik Gemeinden mit ein bis vier Dossiers aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.

Im vergangenen Mai rechnete die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) aufgrund der Covid-19-Pandemie mit einem erneuten Ansteigen der Quoten während mindestens zweier Jahre . Das Monitoring der SKOS zeigt nun, dass die Entwicklung in diesem Jahr weniger negativ ausfallen dürfte als noch während der ersten Pandemiewelle erwartet wurde.

Einelternhaushalte am häufigsten betroffen

Unabhängig von der Zahl der Erwachsenen im Haushalt steigt die Wahrscheinlichkeit, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, mit der Zahl der Kinder an, wie Statistik Aargau festhält. Bei einem oder zwei Kindern sei das zusätzliche Risiko ungefähr gleich hoch, bei drei und mehr Kindern verdoppele es sich.

Von den 1116 Einelternhaushalten, die im 2019 im Aargau auf Sozialhilfe angewiesen waren, wurden nur 43 von Männern geführt. Rund 40 Prozent der Alleinerziehenden in der Sozialhilfe sind erwerbstätig, in den meisten Fällen mit einem Teilzeitpensum. Weil das dabei erzielte Einkommen nur einen Teil der Lebenskosten decken kann, müssen ergänzend Sozialhilfeleistungen in Anspruch genommen werden, wie Statistik Aargau schreibt.

Je älter jemand ist, desto kleiner ist das Risiko, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Die grösste Altersgruppe, fast ein Drittel aller unterstützten Personen, sind Kinder und Jugendliche.