Interaktive Karte: So hoch ist die Sozialhilfequote in den Aargauer Gemeinden

Im vergangenen Jahr bezogen im Aargau 14'719 Personen verteilt auf 9219 Dossiers Sozialhilfe, wie Statistik Aargau am Montag mitteilte. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 1,5 Prozent bei den Dossiers und 1,9 Prozent bei den unterstützten Personen.

Nach wie vor am höchsten ist die Sozialhilfequote in Aarburg. Und so sehen die Aargauer Gemeinden im Vergleich aus: