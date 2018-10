Wie die Karte zeigt, sind die Wohnungspreise in den Bezirken Baden, Aarau und Rheinfelden etwas teurer als im restlichen Aargau. Betrachtet man die Preisentwicklung, so sind die Preise in den letzten 11 Jahren in den Bezirken Brugg, Lenzburg und Aarau besonders stark in die Höhe geschnellt.

Über das letzte Jahr gesehen (2. Quartal 2017 bis 2. Quartal 2018) fällt auf, dass die Preise in Baden, Lenzburg und Rheinfelden stärker gefallen sind als in den restlichen Bezirken. Am stärksten in Rheinfelden: Mit -8% hat es ein Bezirk in die Top 10 in dieser Kategorie geschafft (Platz 7).