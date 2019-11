Interaktive Karte: So gut schnitten Gallati (SVP) und Feri (SP) in Ihrer Gemeinde ab

Doch Feri gewann besonders in den Städten, und kam so auf 49,48% der Stimmen:

In 46 der 211 Aargauer Gemeinden stimmten am gestrigen Wahlsonntag eine Mehrheit für Yvonne Feri. Das klingt auf den ersten Blick nicht nach viel.

Betrachtet man das Resultat auf Gemeindeebene, zeigen sich zwei Auffälligkeiten: Der Wohler Jean-Pierre Gallati wurde in seiner eigenen Gemeinde nicht gewählt: Er erhielt 1422 Stimmen, Feri dagegen 1631. Aber auch Feri schnitt in ihrer Heimatgemeinde Wettingen nicht besonders gut ab. Mit 2628 Stimmen lag sie dennoch vor Gallati (2223 Stimmen).

In drei Gemeinden kam es sogar zu einem Unentschieden: In Beinwil am See (je 459 Stimmen), Olsberg (je 32 Stimmen) und Wohlenschwil (je 179 Stimmen) waren beide gleichauf.

Die Karte zeigt, welche Gemeinden für welchen Kandidaten stimmten. Zudem können Sie sehen, in welchen Gemeinden es besonders viele Gallati- resp. Feri-Wähler gibt (jeweils nur eine Ebene auswählen!):