Interaktive Karte: Hier war die Ablehnung zum verschärften Einbürgerungsgesetz am grössten

64,81 Prozent der Aargauerinnen und Aargauer stimmten dem neuen Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht zu. Keine Gemeinde verwarf die Vorlage, auch in den Städten sagte die Mehrheit Ja. In Aarau waren es 53,19 Prozent, in Zofingen 59,99 und in Baden 51,93. Weniger Zustimmung als in Baden gab es einzig in Kaiseraugst (51,92). Am meisten Ja gesagt wurde demgegenüber in Böbikon mit 77,36 Prozent aller Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag insgesamt bei 37,98 Prozent.



Die Einbürgerungsbestimmungen werden mit dieser Zustimmung im Aargau strikter. Wer sich einbürgern lassen will, darf neu in den zehn Jahren vorher keine Sozialhilfe bezogen oder muss sie bereits wieder zurückbezahlt haben. Zudem wird zum Einbürgerungsgespräch nur zugelassen, wer den Staatskundetest bestanden hat. Der Aargau hat jetzt somit eines der strengsten Einbürgerungsgesetze der Schweiz, die Bundesvorgaben für die Wartefrist nach dem letzten Sozialhilfebezug beträgt drei Jahre. Das galt seit 2014 auch im Aargau, nur die Kantone Bern und Graubünden kennen bisher die Zehnjahresfrist. (evb)