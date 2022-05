Interaktive Karte Europa oder doch Afrika – woher stammen die meisten Eingebürgerten in Ihrer Gemeinde? In fast allen Aargauer Gemeinden stammen die meisten Eingebürgerten der vergangenen zehn Jahre aus europäischen Ländern – nur gerade in vier Gemeinden trifft dies nicht zu. Das zeigt eine Datenanalyse.

Ziemlich genau 27'000 Menschen sind in den vergangenen zehn Jahren in den Aargauer Gemeinden eingebürgert worden. Daten des Bundesamts für Statistik zeigen, woher diese Menschen ursprünglich stammen.

Europa dominiert

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die meisten Eingebürgerten ursprünglich aus Europa stammen. So kommen etwas mehr Menschen aus EU-Ländern (11'889 Einbürgerungen) als aus europäischen nicht-EU-Ländern (10'901). Mit deutlichem Abstand die drittgrösste Gruppe bilden Personen aus Asien (2496). Hier finden Sie die komplette Auflistung:

EU-Länder: 11'889 Europäische nicht-EU-Staaten: 10'924 Asien: 2496 Süd- und Zentralamerika, Karibik: 886 Afrika: 580 Nordamerika: 201 Ozeanien: 44 Staatenlos: 3

Wislikofen und Schlossrued tanzen aus der Reihe

Betrachtet man die einzelnen Aargauer Gemeinden, so sind auch hier die EU-Länder und die europäischen nicht-EU-Länder überall auf Platz 1. Lediglich in zwei Aargauer Gemeinden sind Auffälligkeiten zu beobachten: In Wislikofen sind genau so viele Menschen aus EU-Ländern eingebürgert worden wie aus Asien, nämlich drei. Und in Schlossrued ist die grösste eingebürgerte Personengruppe aus Afrika (7), auf dem zweiten Platz folgen Personen aus EU-Ländern (4).