Interaktive Karte: Diese Kandidatinnen und Kandidaten aus Ihrer Gemeinde wollen in den Grossen Rat

Um die 140 Sitze im Kantonsparlament bewerben sich 1027 Kandidierende. Am 18. Oktober werden die Aargauerinnen und Aargauer ihre Vertreter wählen. Ein Blick auf die Karte zeigt ein buntes Bild, 11 Listen wurden zugelassen. In einigen Gemeinden ist die Auswahl besonders durchmischt, so wollen in Oberentfelden etwa sieben Kandidatinnen und Kandidaten in den Grossen Rat – alle aus unterschiedlichen Parteien.

Auch in der Gemeinde Muhen können sich die Wählerinnen nicht über mangelnde Auswahl beklagen, wollen sie ihre Gemeinde im Grossen Rat vertreten wissen. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten sind sehr viel für ein Dorf mit nicht einmal 4000 Einwohnern.

Weniger überraschend ist ein Blick auf die Städte: Entsprechend den Wahltrends ist auch das Kandidatenfeld von SP, Grünen und GLP gross, während die SVP auf dem Land stärker vertreten ist.