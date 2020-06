Interaktive Karte: Das Corona-Regime der Aargauer Schwimmbäder in der Übersicht

Haben Sie einen Hinweis für uns in Sachen Aargauer Schwimmbäder? Schreiben Sie uns an online@chmedia.ch

Und so sieht die Situation in einigen Aargauer Schwimmbädern aus:

Auch das Terrassenbad hat aktuelle Besucherzähler auf der Homepage . Bis zu 3000 Personen dürfen sich dort gleichzeitig aufhalten. Das ist etwa die Hälfte dessen, was an Spitzentagen möglich wäre. Für die 40 Plätze im Hallenbad gibt es auch einen Online-Besucherstand. Zeitbeschränkungen gibt es keine.

Im Freibad Schachen sind derzeit bis zu 920 Personen erlaubt. Die Besucherzahlen werden in Echtzeit auf der Homepage aktualisiert. So kann bereits von zu Hause aus geprüft werden, ob ein Besuch möglich ist. Die Besuchsdauer ist auf vier Stunden beschränkt. Dazu werden am Eingang Farbkarten verteilt. Die jeweilige Farbe steht für ein Zeitfenster, also etwa blau für 10 bis 14 Uhr. Die Karten müssen sichtbar auf dem Badetuch platziert werden.

Bad Zurzach: Regibad

In die Badanlage Isenlauf dürften theoretisch bis zu 1100 Besucher hinein. Um die 1000-Personen-Grenze jedoch nicht zu überschreiten werden aktuell abzüglich Personal nur rund 950 Personen eingelassen. Davon dürfen allerdings nur etwa 170 gleichzeitig in die Schwimmbecken. Im Hallenbad Bremgarten müssen beim Eintritt die Personalien angegeben werden.

Im Freizeitbad Vitamare in Frick werden beim Einlass Jetons ausgegeben. Ist die Grenze von 1000 Personen erreicht, müssen Besucher vor dem Einlass warten, bis ein Gast das Gelände verlässt und seinen Jeton am Ausgang abgibt. Auch der begrenzte Becken-Zugang wird dadurch geregelt. Wer also in ein Becken möchte, muss vor dem Betreten den Jeton bei der Becken-Eingangskontrolle abgeben. In den Schwimmerbecken muss im Kreisverkehr geschwommen werden.

Hausen: Freibad Heumatten

Die Besucherzahl im Freibad Heumatten ist derzeit auf 650 Personen beschränkt. Davon dürfen sich etwa 139 in den Schwimm- und Planschbecken aufhalten. Die freien Plätze in der Badi können online nachgesehen werden.

Möriken-Wildegg: Badi

Nach einer kompletten Sanierung startete die Badi Möriken-Wildegg Anfang Juni in die Saison. Statt grosser Feier gab es eine stille Eröffnung. Statt bis zu 1300 Personen werden aktuell nur 300 Besucher eingelassen.

Schinznach-Bad: Badi

Alle Besucher werden über das Drehkreuz am Eingang erfasst. Derzeit dürfen sich bis zu 1300 Personen in der Badi Schinznach aufhalten. Ab etwa 1000 Besuchern wird nur noch verzögert eingelassen. Das heisst, erst wenn jemand die Badi verlässt, können wieder neue Besucher hinein. Im Schwimmbecken sind maximal 80 Personen gleichzeitig erlaubt. Eine Übersicht der aktuellen Besucherzahlen in Echtzeit gibt es nicht.

Rheinfelden: KuBa

Die Besucherzahl im KuBa Rheinfelden ist auf 1320 beschränkt. Die Rutschbahnen bleiben geschlossen. Auch hier muss in den Schwimmerbecken im Kreisverkehr geschwommen werden. Der Rhein kann zum Baden und Schwimmen jedoch unbegrenzt benutzt werden.

Wohlen: Schüwo-Park