Integration Dank Projekt Leben & Lernen: Wie Aklilu in der Schweiz nicht nur eine Lehrstelle, sondern auch eine Familie fand In einem fremden Land Fuss zu fassen, ist herausfordernd – für Minderjährige erst recht. Aklilu M. aus Eritrea konnte auf die Unterstützung von Marco Rüegg zählen. Dieser fand in ihm nicht nur ein Mentee, sondern auch einen dritten Sohn.

Zwei, die sich gefunden haben: Der Suhrer Sekundarlehrer Marco Rüegg und Aklilu M., der 2015 von Eritrea in die Schweiz geflüchtet ist. Bild: Alex Spichale

Manchmal sind Dinge, die nicht gesagt oder getan werden, die aussagekräftigsten. Wenn Aklilu M., 22, geflüchtet aus Eritrea, untergebracht in der Asylunterkunft Menziken, nach seiner Fahrt mit Zug und Bus vor der Haustüre der Familie Rüegg steht, dann drückt er nicht die Klingel. Er drückt die Türfalle, läuft durch das Wohnzimmer, setzt sich auf dem Gartensitzplatz in die Runde, und man ahnt ein erstes Mal, dass der junge Mann bei den Rüeggs nicht zu Besuch, sondern nach Hause kommt. Später im Gespräch wird Marco Rüegg sagen, für ihn sei Aklilu wie ein dritter Sohn, und seine Ehefrau, Caroline D'Alessio Rüegg, wird nicken, er gehöre zur Familie. Aklilu M. wird lächelnd daneben sitzen und immer wieder etwas verlegen wirken, wenn die Rüeggs von ihm schwärmen.

Drei Jahre ist es her, seit sich Aklilu M. und Marco Rüegg zum ersten Mal trafen. Initiiert hatte das Treffen Gabi Gratwohl, die vor sechs Jahren gemeinsam mit Susanne Klaus ein Mentoring-Programm für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) lanciert hatte. Das Programm wird vom Projekt Leben & Lernen angeboten. Sie also ist eines Tages auf Marco zugegangen und hat ihn angefragt, ob er sich vorstellen könne, in ihrem Mentoring-Programm noch einmal einen Jugendlichen zu unterstützen; bereits früher hatte er einmal einen eritreischen Jungen begleitet. Er war einverstanden, und so sitzen sich die zwei im März 2019 in der Stadtbibliothek gegenüber. Dabei merken sie schnell, dass zwischen ihnen die Chemie stimmt, wie beide rückblickend sagen.

In ihrer Freizeit scrollten sie sich durch das Lehrstellenangebot

Darauf, dass es zwischen den Tandems passt, legen Gabi Gratwohl und ihr Team grossen Wert. «Das Hauptziel des Programms ist die soziale Integration», sagt sie, und doch gehen die Bedürfnisse und Wünsche, die die Jugendlichen im Erstgespräch äussern, weit auseinander. Manche suchen Kontakt zur Bevölkerung, um besser Deutsch zu lernen, anderen ist es wichtig, ausserhalb ihrer Asylstruktur Kontakte zu knüpfen, «jemanden zu finden, der sich für sie interessiert». Und Dritte suchen Unterstützung bei ihrer beruflichen Integration. So auch Aklilu M. Er braucht damals vor allem Hilfe bei der schulischen und beruflichen Integration. Schon mehrmals hat er als Haustechnik-Praktiker im Bereich Heizung und weiteren Berufen geschnuppert, nun sucht er einen Lehrbetrieb, der ihm die zweijährige Attestlehre ermöglicht. Zunächst sind es Mittwochnachmittage, und als Aklilu M. von Aarau nach Menziken umplatziert wird, sind es Samstage oder Sonntage, an denen er bei Marco Rüegg am Küchentisch sitzt und sie sich gemeinsam durch das Lehrstellenangebot scrollen.

Marco Rüegg lernt Deutsch mit ihm, unterstützt ihn im Bewerbungsprozess und er bestärkt ihn darin, es weiter zu versuchen, auch wenn es mit dem Ausbildungsplatz zunächst nicht klappen will. Rückblickend sagt Marco Rüegg, es sei beeindruckend gewesen, mit welcher Ruhe und Selbstständigkeit Aklilu M. diese Phase gemeistert habe. Immer wieder habe es Rückschläge – also Absagen – gegeben, und doch sei er nie wütend geworden. Er habe es einfach weiter, weiter, weiter versucht.

Marco Rüegg und Aklilu M. verbringen viel Zeit im Garten der Familie Rüegg in Suhr. Bild: Alex Spichale

Jedoch dreht sich der Kontakt der beiden nicht ausschliesslich um die Lehrstellensuche. Schon beim zweiten Treffen mit Marco Rüegg lernt Aklilu M. auch Caroline D' Alessio Rüegg und die beiden Söhne kennen, und so ist er bald immer öfter dabei, wenn die Familie am Wochenende gemeinsam isst, wenn sie im Wald bräteln geht oder zur Abkühlung in die Badi. Auf die Frage, was er an den Rüeggs mag, lächelt er sein verlegenes Lachen, dann sagt er: «Alles. Dass sie so sympathisch sind.»

Endlich klappt es mit dem Lehrvertrag

Nach den Sommerferien 2019 erhält Aklilu M. zusätzliche Unterstützung. Er darf am Programm Jugend Bildung Arbeit (JuBiAr) der Stiftung Lebenshilfe teilnehmen und wird nun bei der Lehrstellensuche noch intensiver begleitet. Inzwischen sind sechs Monate vergangen, das Mentoring wäre nun eigentlich abgeschlossen. Doch für Marco Rüegg und Aklilu M. ist klar, dass sie weitermachen. Im Oktober kann Aklilu M. bei Hug Sanitär und Heizungen AG in Reinach erneut ein Praktikum als Haustechnik-Praktiker im Bereich Heizung antreten, und schliesslich hält er im Februar 2020 vom selben Betrieb einen Lehrvertrag in den Händen.

Während der beiden Lehrjahre unterstützt ihn Marco Rüegg weiterhin, bietet Hilfestellung bei den Hausaufgaben, wenn Aklilu M. eine Aufgabe nicht versteht, zuletzt liest er seine Abschlussarbeit durch, gibt Tipps für den letzten Schliff. Dann, etwa drei Wochen ist es her, schickt Aklilu M. Marco Rüegg eine SMS. Dieser, von Beruf Sekundarlehrer, hat gerade Unterricht. Die LAP ist bestanden! Im August wird die Diplomfeier stattfinden, auch mit Marco Rüegg? «Sicher! Sicher!», bekräftigt er.

Am wertvollsten ist die gemeinsame Zeit

Noch wohnt Aklilu M. in der Asylunterkunft in Menziken. Mit dem beantragten B-Status würde es für ihn einfacher, in eine eigene Wohnung zu ziehen, das ist, nach all den Jahren mit wenig Privatsphäre, sein grosser Wunsch. So dürfte es auch für Caroline D' Alessio Rüegg wieder stimmen; seit sie ihn kennt, wäre es ihr am liebsten gewesen, wenn Aklilu M. nicht mehr in der Unterkunft, sondern bei ihnen hätte wohnen können. Leider war das nicht möglich; wegen seines Arbeitswegs nach Reinach.

Bei der Familie Rüegg nimmt Aklilu M. einfach am Familienalltag teil; kommt weiterhin am Wochenende vorbei, ist bei Weihnachtsfesten dabei, an Ostern oder Geburtstagen. Marco Rüegg ist es wichtig, dass keine Erwartungen entstehen, die das Verhältnis belasten: «Aklilu soll sich frei fühlen, bei uns zu sein und wieder zu gehen, wenn er möchte.»

Gemeinsame Zeit und das Gefühl, dazuzugehören. Viel mehr bräuchten die Jugendlichen meistens gar nicht, sagt Gabi Gratwohl. «Man muss keine teuren Ausflüge mit ihnen machen, damit sie zufrieden sind.» Für sie zähle, wenn man sich Zeit für sie nehme und ehrliches Interesse zeige.