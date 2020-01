Inserat zeigt: Die AKB sucht eigentlich einen neuen Bankratspräsidenten

Die grossrätliche Wirtschaftskommission hat mit ihrer Forderung nach der Aufhebung der Staatsgarantie für die Aargauische Kantonalbank (AKB) hohe Wellen geworfen. Just in diesen turbulenten Tagen veröffentlicht die AKB nun ein Stelleninserat in der Aargauer Zeitung, in dem sie ein neues Mitglied für den Bankrat sucht. Nicht irgendeines, sondern eines, das interessiert und geeignet ist, in drei Jahren das Präsidium zu übernehmen. Was steckt dahinter?

Dass die Veröffentlichung des Inserates in politisch hektische Tage fällt, ist zufällig – der Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht. Es geht in erster Linie darum, den im Sommer 2019 aus dem Bankrat ausgeschiedenen Peter Suter zu ersetzen und das Gremium wieder mit neun Personen zu besetzen.