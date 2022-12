Innovation Diese Aargauer Jungunternehmer sagen der PET-Flasche den Kampf an Mit der Bottle+ kann man unterwegs sein eigenes Sprudelwasser herstellen. Wie die fünf die PET-Flasche vom Markt verdrängen wollen und warum sie fürs Projekt bald alles auf eine Karte setzen.

Das sind die Gesichter hinter dem Projekt Bottle+: Linus Lingg, Christian Käser, Gregor Heusser, Luca Serratore und Nicolas Wild (v. l. n. r.). zvg

Sie sind jung, sie sind innovativ und sie wollen die Welt ein bisschen umweltfreundlicher machen: die fünf Männer hinter dem Projekt Bottle+. Linus Lingg, Christian Käser, Gregor Heusser, Luca Serratore – alle vier aus dem Kanton Aargau – haben zusammen mit dem Zürcher Nicolas Wild den PET-Flaschen den Kampf angesagt.

Umweltingenieur Christian Käser ist der Vater der Idee. Schon seit Jahren, während des Studiums an der ETH Zürich, geisterte sie in seinem Kopf herum: die Idee, mit einer Flasche auch unterwegs Sprudel herstellen zu können. Vor einem Jahr dann scharte Käser die vier Freunde um sich und fragte sie: «Jungs, seid ihr bei diesem Projekt dabei?»

So funktioniert der Prototyp

Alle waren dabei – und sind es nach wie vor mit viel Herzblut. Das Projekt hat mächtig Fahrt aufgenommen: Die fünf Freunde, die alle einen Abschluss an der ETH Zürich oder an der Hochschule St.Gallen vorweisen können, haben mittlerweile einen funktionierenden Prototyp entwickelt.

Dazu gehören eine CO 2 -Ladestation und eine wiederverwertbare Trinkflasche. Und das System funktioniert folgendermassen: Die Flasche enthält unten einen Adapter mit CO 2 -Tank, der auf der Ladestation gefüllt wird. Per Knopfdruck kann man das Wasser unterwegs besprudeln – bis zu 15 Mal, bevor der CO 2 -Tank wieder neu gefüllt werden muss.

Auf dieser Ladestation wird der BottlePlus-Tank mit CO 2 befüllt. Danach kann Leitungswasser per Knopfdruck direkt in der Flasche besprudelt werden. zvg

«Nun sind wir daran, das Produkt zur Marktreife zu bringen», sagt Linus Lingg, der hauptsächlich für die Technik zuständig ist. «Es geht vor allem noch darum, Gewicht und Grösse zu reduzieren», so Lingg. Für die Optimierungen fehlen den Jungunternehmern rund 150'000 Franken. Sie erhoffen sich, einen Teil davon per Crowdfunding zu sammeln: Ende August starten sie eine Kampagne auf der Plattform Kickstarter.

So viel wie möglich in Europa produzieren

Wer jetzt schon investiert, soll das Produkt zu einem Preis von 140 bis 160 Franken bekommen – also günstiger als die 199 Franken, welche die Flasche inklusive Ladestation im Verkauf kosten wird. Dafür müssen sich die Käuferinnen und Käufer noch etwas gedulden: Die Lieferzeit beträgt mehrere Monate.

Denn die Flaschen sind noch nicht produziert – «einen geeigneten Ort zu finden, ist gar nicht so einfach», meint Lingg. Die meisten Edelstahlflaschen werden in Asien produziert. Aus ökologischen Gründen ist den Jungunternehmern eine nachhaltige Produktion wichtig. Dabei haben sie sich zum Ziel gesetzt, so viel wie möglich in Europa zu produzieren.

Wie ökologisch ist die Flasche wirklich?

Wie heben sich die Aargauer Unternehmer von der Konkurrenz wie Sodastream ab? Und sind sie wirklich ökologischer unterwegs? Lingg sagt dazu: «Es stimmt, dass wir uns bei den CO 2 -Zylindern für die Ladestation momentan nicht von der Konkurrenz abheben können.» Momentan braucht es für die Ladestation handelsübliche CO 2 -Zylinder. Langfristig wünschen sie sich aber, andere Zylinder zu verwenden, welche aus der Umwelt abgebautes CO 2 enthalten. «Wo wir uns aber stark abheben, ist beim Plastikverbrauch: Bei uns gibt es überhaupt kein Einwegplastik», so Lingg.

Die fünf Freunde, deren vier sich aus der Schulzeit an der Alten Kanti Aarau kennen, haben ein ambitioniertes Ziel: Sie wollen die PET-Flasche vom Markt verdrängen. Oder zumindest die Anzahl weggeworfener Plastikflaschen verringern. 1,3 Milliarden PET-Flaschen würden täglich auf der ganzen Welt verbraucht, erklärt Lingg:

«Das ist eine ungeheure Zahl. Aber mit jeder PET-Flasche, die nicht weggeworfen wird, werden Energie und Ressourcen gespart.»

Die fünf Freunde haben schon das nächste Ziel vor Augen. Mit weiteren Adaptern wollen sie die Bottle+ noch vielseitiger machen: So soll man dank eines UV-Licht-Adapters auch Wasser aus Bächen verwenden können, das dann in der Flasche gereinigt wird.

Für ihr Baby riskieren sie viel

Ein anderer Adapter soll Geschmacksinfusionen mit verschiedenen Aromen ermöglichen. «Wir haben die Vision, mit unserer Flasche jegliche Plastikflasche ersetzen zu können», blickt Lingg in die Zukunft. Dazu sind bereits Kooperationen mit anderen Start-ups aus dem Umweltbereich geplant.

Und bald wollen die Jungunternehmer alles auf eine Karte setzen: «Wenn wir im Crowdfunding sehen, dass die Idee funktioniert, möchten wir uns noch mehr auf Bottle+ konzentrieren», sagt Lingg. Am Anfang hätten alle gesagt, sie würden nie 100 Prozent auf das Projekt setzen. Schon nach einem Jahr sieht das anders aus: «Langsam wächst ein Baby heran. Und nun, da wir grosse Chancen sehen, sind wir auch bereit, viel zu riskieren.»