Genderneutrale Toiletten an der FHNW: Unisex-WCs sollen vor Ausgrenzung und Diskriminierung schützen

Die Fachhochschule Nordwestschweiz bietet seit diesem Semester an allen Standorten Unisex-Toiletten an. Unter dem Hashtag #diversity und #queerness verkündet die FHNW das Ende von Ausgrenzung und Diskriminierung von Trans- oder non-binären Personen an ihren Standorten.