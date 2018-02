Die Forderung, dass sich der Bund stärker an den Integrationskosten für Flüchtlinge beteiligen solle, hatte vor drei Jahren schon die damalige Grünen-Regierungsrätin Susanne Hochuli erhoben. In der Delegation aus dem Aargau, die am Dienstag bei der Ständeratskommission für die Standesinitiative warb, war auch ihre Nachfolgerin, SVP-Regierungsrätin Franziska Roth, dabei. Daneben vertraten FDP-Grossrätin Maja Riniker, Präsidentin der kantonalen Sicherheitskommission, und Stephan Ziegler, Abteilungsleiter im Aargauer Sozialdienst, die Initiative.

Bundesbeiträge reichen nicht

Ulrich Bürgi sagt, es sei problematisch, dass die Bundesbeiträge deutlich unter den tatsächlichen Kosten für die Integration lägen. Im März 2017 kam die Konferenz der Kantonsregierungen zum Schluss, dass 18 000 Franken nötig sind, um einen Flüchtling oder vorläufig Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist dreimal mehr als die 6000 Franken, die der Bund den Kantonen heute zahlt. Auch bei jugendlichen Flüchtlingen reicht das Geld aus Bern nicht. Im Aargau kostet ein unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber rund 4000 Franken pro Monat, die Globalpauschale des Bundes beträgt 1500 Franken.

«Ich hoffe, dass sich weitere Kantone unserem Anliegen anschliessen», sagt Bürgi. Er schätzt die Chancen der Aargauer Standesinitiative, die zuerst in den Ständerat kommt, auf 50 Prozent. Es sei ihm bewusst, dass der Nationalrat im Mai 2017 eine ähnliche Motion von Philipp Müller abgelehnt hatte, die verlangte, der Bund solle zehn Jahre lang die Asylkosten der Kantone übernehmen. «Unsere neue Initiative fordert Zahlungen während sieben Jahren, zudem gibt es im Nationalrat eine bürgerliche Mehrheit, ich bin also relativ optimistisch», sagt der FDP-Grossrat.

Minderheit mit Vorbehalten

Allerdings gab es auch in der Kommission schon Vorbehalte. Eine Minderheit argumentierte, dass Kantone und Bund bereits über ein neues Finanzierungssystem inklusive Erhöhung der Integrationspauschale verhandeln. Ausserdem würden sich mit der Umsetzung der 2016 von der Stimmbevölkerung beschlossenen Asylgesetzrevision die Verfahren beschleunigen. Laut der Kommissionsminderheit könnte eine höhere Bundesbeteiligung die Integrationsbemühungen der Kantone verzögern oder sogar unterlaufen.