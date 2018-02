Eigentlich hätte die Aargauer Regierung den neuen Lehrplan gar nicht in die Vernehmlassung geben müssen. Einzig die Frage nach der Finanzierung der zwei zusätzlichen Lektionen Französisch untersteht der obligatorischen Anhörung. Über den Rest könnte der Regierungsrat einfach bestimmen.

Dass verschiedene Interessensgruppen trotzdem zur ausführlichen Stellungnahme eingeladen wurden, ist möglicherweise auch auf zwei Aargauer Lehrpersonen zurückzuführen: Elfy Roca und Harold Ronge. Sie gehören zum Komitee «Ja zu einer guten Bildung – Nein zum Lehrplan 21» und heizten mit ihrer Initiative die Diskussion um die Schule der Zukunft letztes Jahr an.

Roca und Ronge tingelten durch den ganzen Aargau, um einen neuen Lehrplan auf Basis des Lehrplans 21 zu verhindern. Gelungen ist es nicht: Das Stimmvolk versenkte die Initiative am 12. Februar 2017 deutlich. Im kantonalen Schulgesetz wurden keine einzelnen Fächer festgeschrieben, die in den Schulen in Zukunft unterrichtet werden müssen.

In einer Stellungnahme zur neuen Stundentafel und zur Umsetzung der nationalen Sprachenstrategie meldet sich das Initiativkomitee von damals zurück. Die Bedenken seien immer noch die selben wie damals. «Die Veränderungen des Aargauer Lehrplans zum Lehrplan 21 sind nur Kosmetik», schreiben sie in der Stellungnahme. Deshalb würden sie auch unter dem neuen Namen «Bildungsforum Aargau – Schule im Fokus» kontinuierlich daran arbeiten, die «Fehlentwicklungen in der Bildungspolitik zu kommentieren und zu korrigieren».