Deshalb spreche man in der Gerontologie vom dritten und vom vierten Lebensalter: Fitte Seniorinnen und Senioren, die keine Unterstützung brauchen, werden zum dritten Lebensalter gezählt. Menschen, die sich in der Phase der zunehmenden Fragilisierung und Hilfsbedürftigkeit befinden, gehören zum vierten Lebensalter.

Auch der Kanton habe ein grosses Interesse daran, dass ältere Menschen länger zu Haus wohnen und in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Zum einen, weil dies für die Betroffenen mehr Lebensqualität und Wohlgefühl bedeutet, und zum anderen sind langjährige Aufenthalte in Pflegeheimen mit hohen Kosten für alle Beteiligten verbunden.

So erstaunt es auch nicht, dass eines der wichtigsten am 5. Aargauer Alterskongress formulierten Anliegen der Senioren ein besserer Zugang zu den relevanten Informationen über Beratungs- und Unterstützungsangebote war.

Oft wüssten aber auch nicht einmal die verschiedenen Organisationen genau voneinander, wer was anbietet: «Die Akteure reden oft nicht genug miteinander», sagt Christina Zweifel. «Manchmal weiss die Spitex nicht, was Rotes Kreuz oder Pro Senectute alles anbieten, und umgekehrt.»

Diese Vielfalt der Angebote, aber auch die Komplexität des Systems machen es für ältere Menschen schwer, den Überblick zu bewahren: So werden Teile der ambulanten Pflege über die Krankenversicherung bezahlt, gewisse Zusatzversicherungen bezahlen einen Beitrag an die Haushaltshilfe, andere nicht; der Fahrdienst des Roten Kreuzes fährt nur in medizinischen Fällen, gewisse Mahlzeitendienste liefern nur kalt. Die Reihe liesse sich leicht fortsetzen, sagt Christina Zweifel.

Das sei eine gute Sache, findet auch Xaver Wittmer, weil gleichzeitig auch die Ärzte und Apotheker über die am häufigsten genutzten Anlauf- und Beratungsstellen informiert wurden.

Wittmer nimmt auch die Gemeinden in Pflicht: «Die Gemeinden könnten selber vermehrt aktiv werden und regelmässig publik machen, was es an Angeboten für ältere Menschen in den Gemeinden gibt und wo man sich informieren kann.»