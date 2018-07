Leeres Konto und Geschäftsfrau

Auf Instagram macht Zollo Witze über ihr leeres Bankkonto, ihr ungeschminktes Gesicht, gescheiterte Diät-Versuche, ihre Beauty-Operationen und begeistert damit ihre Community. Ihre Follower nennt sie «Queens» oder «Plastic-Family». Zollo ist auch Geschäftsfrau, lancierte ihre eigene Kollektion und verkauft falsche Wimpern.

All das schafft sie durch ihre Präsenz auf Instagram und ihrer Fangemeinde von einer Viertelmillion Menschen. Social Media und insbesondere Instagram haben damit eine ganz neue Ebene von Möglichkeiten erschaffen, quasi aus dem Wohnzimmer die Welt zu erobern.

Instagram wurde vor acht Jahren vom Programmierer Kevin Systrom und Software-Entwickler Mike Krieger in Kalifornien gegründet. Zuerst war Instagram nur im App-Store verfügbar, doch bereits am ersten Tag meldeten sich 25'000 Personen an. 2012 wurde die App auch für Android-Smartphones zugänglich. Im selben Jahr folgte die Übernahme durch Facebook: 750 Millionen Euro zahlte der Social-Media-Riese für Instagram, das zu dem Zeitpunkt zwölf Mitarbeiter hatte. Inzwischen sind eine Milliarde Benutzer registriert und täglich werden 60 Millionen Beiträge gepostet.

Dank Reichweite an die Geldtöpfe

Auf der Social-Media-Plattform können die User Bilder und Videos posten, andere User abonnieren (Follower), Bilder kommentieren und mit Gefällt-Mir (Like) markieren können. Dazu kommt die «Story», in der die geposteten Bilder und Videos nur für 24 Stunden zu sehen sind, Live-Streams und eine Chat-Funktion.

Instagram hat zur passenden Zeit die passende Nische gefunden. Die App ist einfach und schlicht, lässt der eigenen Kreativität Raum. Der Normal-Benutzer braucht Instagram, um zu sehen, was Freunde machen, oder um sich selbst und seine Hobbys zu zeigen. Manche schlagen mit Instagram Zeit tot, lassen sich inspirieren – oder beeinflussen. Ihre grosse Reichweite nutzen Influencer meist, um Geld zu verdienen. Das tun sie mit der Platzierung von Werbung in ihren Posts (Product Placement), mit Fan-Artikeln oder eigenen Produkten. Die Werbung und die Inhalte, die Influencer verbreiten, haben aber nicht nur positive Auswirkungen auf ihre Follower.

Baby im Bauch macht mit

Neben Raffaela Zollo sticht im Aargau die 26-jährige Arigona Bunjaku als Influencerin heraus. Auf Instagram heisst sie «ar1gona», hat 118'000 Abonnenten und wohnt in Baden. Die Mode- und Lifestyle-Bloggerin hat in der Limmatstadt einiges vor: «Ich will Baden bunter und modischer machen», sagte sie in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende».

Arigona Bunjaku auf Instagram: