Industriekulturnacht In der «Hellen Nacht» gibt es für helle Köpfe Antworten auf alle Energie-Fragen Über 30 teilnehmende Institutionen aus Forschung, Wirtschaft, Tourismus und Kultur werfen im Rahmen der «Hellen Nacht» Licht auf brennende Fragen und Herausforderungen der Aargauer Industriekultur und Gesellschaft im Umgang mit Energie. Die dritte Ausgabe der Aargauer Industriekulturnacht am 5. November statt.

In Rheinfelden (links) kann die Crevetten-Aufzucht der SwissShrimp AG besichtigt werden, Bergwerkstollen und Museum sind in Herznach (mitte) geöffnet und in Baden (rechts) fährt die Spanischbrödlibahn.

Wie hat Pioniergeist im Gestern dazu beigetragen, Krisen zu überwinden? Mit welchen Herausforderungen sind wir im Heute konfrontiert? Und mit welchen Innovationen können wir im Morgen Krisen überwinden? Diese und noch viele weitere Fragen sollen in der dritten Ausgabe der «Hellen Nacht» beantwortet werden.

Vielfältiges Programm

Das Programm ist breit gefächert: Neben dem reichhaltigen Industriekulturerbe, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln thematisiert wird, bieten Museen, Kulturinstitutionen und Industriestandorte Taschenlampenführungen, Spielnachmittage, Erlebnistouren, Podien und vieles mehr.

Die «Helle Nacht» stellt spannende Fragen wie: Was hat die Klosterhalbinsel in Wettingen mit Baumwolle und Bier zu tun? Oder: Wie hat die Industrialisierung den Bädertourismus in Baden beeinflusst? Die «Helle Nacht» befasst sich aber auch mit Gegenwarts- und Zukunftsthemen. Wie in Rheinfelden, wo die IG pro Steg der Frage nachgeht, was wir für unsere Stromzukunft machen können oder in Lenzburg, wo Fachpersonen über den Ressourcenmangel im Energiesektor diskutieren.

Kultur, Bildung und Wirtschaft schliessen sich im Rahmen der «Hellen Nacht» zusammen, ermöglichen ungewohnte Einblicke in unterschiedlichste Thematiken und beleuchten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die kreativen Impulse kommen aus dem kulturellen Bereich – sie zeigen neue Perspektiven und verblüffende Zusammenhänge auf.

Fortschritt und Entwicklung dank Pioniergeist

Sie machen deutlich, dass Pioniergeist seit je für Fortschritt und Entwicklung sorgt. Besucherinnen und Besucher erleben in der «Hellen Nacht», wie sich der Kanton Aargau zum Wirtschaftskanton gemausert hat und wo und wie die Elektrifizierung und die daraus notwendige Energieproduktion den industriellen Wandel eingeläutet haben.

Mit welchen Innovationen in Zukunft gepunktet werden kann, zeigt das Beispiel der Rheinsalinen: Seit 1909 sorgen sie für die Salzversorgung in der Schweiz. Dank findigen Köpfen wird inzwischen die bei der Salzproduktion entstehende Abwärme sinnvoll genutzt und dadurch viel Energie eingespart.