In zwei Aargauer Bezirken stehen am 25. November Richterwahlen an. Dies steht fest, nachdem am Mittwoch die Nachmeldefrist abgelaufen ist.

Nach einem Altersrücktritt wird für das Bezirksgericht Brugg ein Richter oder eine Richterin gesucht. Zwei Personen bewerben sich für das Amt:

Susanne Baumgartner aus Brugg (EVP)

Antonino Vecchio aus Lupfig (CVP)

Im Kreis II des Bezirks Aarau wurde ein Friedensrichter oder eine Friedensrichterin gesucht. Beworben haben sich zwei Männer:

Rolf Schwyter aus Aarau (Grüne)

Dieter Stüssi aus Buchs (SVP)

Beide Wahlen finden am 25. November statt. Zwei weitere Ämter, die ausgeschrieben waren, wurden in stiller Wahl besetzt: