In Zofingen wird gebaut – Kernstück ist die Velogarage mit 400 Plätzen beim Bahnhof

Reisende steigen am Bahnhof Zofingen ab Oktober 2021 bequemer ein und aus: Denn die SBB erhöhen das Perron der Gleise 2 und 3 um 55 Zentimeter und erfüllen damit die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). Die SBB passen die Treppen, Rampen und das Perrondach der neuen Perronhöhe an. Die bestehende Rampe der Personenunterführung Süd wird zudem neu überdacht. Stufenfreies Ein- und Aussteigen ist auch für Reisende mit Gepäck oder Kinderwagen ein Komfortgewinn und beschleunigt das Umsteigen. Dies diene wiederum der Pünktlichkeit, schreiben die SBB in einer Mitteilung.