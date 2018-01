Ein Blick auf unsere Tabelle unten zeigt: In Villmergen hat sich der Steuerfuss nach der Fusion mit Hilfikon am meisten nach oben bewegt. Die fusionierte Gemeinde startete 2010 mit einem Steuerfuss von 92 Prozent, also demselben, den Villmergen vorher hatte. Hilfikon verbesserte sich bei der Fusion um sagenhafte 27 Steuerprozente. Heute steht die Gemeinde bei 105 Prozent. Für Villmergen vor der Fusion ist das eine Verschlechterung, das frühere Hilfikon steht aber – rein steuermässig betrachtet – immer noch massiv besser da als vor der Fusion.