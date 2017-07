Das Schulhausareal in Uerkheim steht nicht verlassen da, so wie es in den Sommerferien üblich ist. Auf dem Pausenplatz parken seit dem Unwetter Dutzende Autos, der Eingangsbereich der Turnhalle ist zum Pausenraum umfunktioniert worden, Einsatzpläne hängen an mehreren Stellwänden. Vor Letzteren ist Yvo Laib, der Chef des Regionalen Führungsorgans (RFO), zu finden. Seit zwei Wochen ist er im Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauern sicher noch bis August an. Danach bearbeitet das Führungsorgan mögliche Begehren der Gemeinden. Laib schätzt, dass zwischen 30 und 40 Zivilschützer dafür gebraucht werden.

«50 Zivilschützer wurden für die erste Nacht angefordert. Knapp 30 erschienen bereits innerhalb der nächsten Stunde», erinnert er sich an den 8. Juli zurück.

Immenser Schaden

Bis Mitternacht trafen zahllose Schadensmeldungen ein. In der ersten Woche waren es durchschnittlich zwischen 25 bis 50 pro Tag, die das RFO bearbeiten musste. Die mittlerweile leergeräumten Strassen lassen nicht mehr erahnen, mit welcher Gewalt das Gewitter das Uerkental getroffen hat. Dass einige Strassenabschnitte über einen Meter unter Wasser standen. Und Parkplätze völlig verschlammt waren. Dies ist auch den vielen unterstützenden Unternehmen zu verdanken, die unkompliziert und unbürokratisch Hilfe leisteten. «Als ich am Samstag vor zwei Wochen hier eintraf, erinnerte die Szenerie an ein Kriegsgebiet», sagt Albin Seiler, Kommandant des Zivilschutzes Uerkental.