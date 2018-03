Persönlichkeit mit Potenzial

In der Halle 36-2, direkt neben der Trafohalle, wird das «Flying Dinner» serviert: Ravioli gefüllt mit Kräuterfrischkäse an Basilikum-Tomatensugo; Zurzacher Kalbsgeschnetzeltes an Paprikarahmsauce mit Safran und Quarkspätzli; Medaillons vom Zanderfilet gebraten an Pernodschaum mit Limonenreis.

Während die geladenen Gäste für die Show Platz nehmen, erben die Journalisten den Nebenraum und die übrig gebliebenen Apéroportionen. Weil es im ausverkauften Saal keinen Platz hat, müssen sie die Livesendung von hier aus mitverfolgen. Moderator Patrick Hässig, bis vor kurzem Radiomann, jetzt in der Ausbildung zum diplomierten Pflegefachmann, sagt, er sei sehr glücklich, heute hier zu sein. «Es sieht sensationell aus in dieser Halle!»

Jastina Doreen eröffnet die Sendung, sie balanciert in der Luft auf einem hängenden Hula-Hoop-Reifen. In ihrer Vorstellung sagt die Kandidatin mit der Nummer 01 (90 Rp. pro Anruf oder SMS): «Ich mues Miss Schweiz wärde, will ich vo ganzem Härze debi bin.»

Über 1000 Bewerbungen waren eingegangen, nachdem es die Schönheitskonkurrenz drei Jahre lang nicht mehr gegeben hat. Die Kandidatinnen laufen über den Catwalk, im Abendkleid oder im Bikini. In Einspielern sieht man sie, wie sie einen Werbespot für das «007»-Parfüm drehen.

Die Juroren werden nach den ersten Durchgängen nach ihren Favoriten gefragt. Radio- und Fernsehmoderator Jonathan Schächter, bekannt als Jontsch, nennt als Einziger die Aargauerin. «Man merkt, dass sie jung ist. Aber sie hat eine super Ausstrahlung. Eine Persönlichkeit, die viel Potenzial hat.»

Jastina Doreen schafft es mit ehrlichen Antworten durch alle Vorentscheidungen, bricht bereits in Tränen aus, als sie weiss, dass sie unter den letzten drei ist. Mutter Teresa und Bruder Tommy stehen hinter ihr, sie hält ihre Hand, er küsst sie auf den Kopf. Im Kurzinterview sorgt die Spreitenbacherin für den Lacher des Abends. Was sie unter ihrem Bett habe, will Moderator Hässig wissen. «Mmmh... ein Glas Nutella.»

Die Journalisten werden hinter einer Kordel versammelt, dürfen kurz vor der Krönung in den Saal. Moderator Hässig: «Ich luege i das Couvert ine, und es het tatsächlech en Name dine. D’Miss Schweiz 2018 heisst: Jastina Doreen Riederer!» Gekreische, Konfettikanonen, Blitzlichtgewitter. Während die Schönste überrannt wird, steht Juror Jontsch etwas abseits und nickt anerkennend: «Sie ist ein Rohdiamant, der Ende Jahr glänzen wird.»