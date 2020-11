In sieben Apotheken im Aargau gibt es ab morgen Schnelltests

Testen, testen testen: Die Strategie des Bundesamtes für Gesundheit ist klar. Wer Covid-19-Symptome hat, soll umgehend zum Coronatest. Bisher wurde in Spitälern, im Institut für Arbeitsmedizin in Baden oder in Hausarztpraxen getestet. Ab morgen Mittwoch können Aargauerinnen und Aargauer für den Coronatest auch in die Apotheke. Der Bund erlaubt seit dem 2. November auch Apothekerinnen und Apothekern Schnelltests durchzuführen.

Der Aargauische Apothekerverband begrüsst den entsprechenden Entscheid des Bundesrats. Die Apothekerinnen und Apotheker würden sich freuen, "einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Testkapazität leisten zu können", heisst es in der Mitteilung.

In den letzten Wochen wurden die Mitarbeitenden geschult und die Apotheken so um- und aufgerüstet, dass die Schutzkonzepte eingehalten werden können. Das Departement Gesundheit und Soziales verlangt beispielsweise einen separaten Raum, in dem die Tests durchgeführt werden, sowie einen speziellen Wartebereich. Ausserdem müssen Personen, die wegen eines Corona-Schnelltests in die Apotheke kommen, strikt von allen anderen Kundinnen und Kunden getrennt werden.

Morgen Mittwoch sind sieben Aargauer Apotheken startklar: