In Häuser geschlichen Polizei erwischt in Zofingen einen Einbrecher, der durch offene Fenster einstieg Ungebetener Besuch in zwei Häusern in Zofingen: Ein Dieb stieg durch offene Fenster ein und verschwand, nachdem er sich im Haus bedient hatte. Die Polizei konnte später einen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Kantonspolizei Aargau konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Weissensteinstrasse in Zofingen bemerkten am Sonntag, 16. Juli 2023, kurz nach 3.30 Uhr, dass sich jemand im Haus aufhielt. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau. Sie realisierten, dass ein Dieb durch das offene Fenster eingestiegen sein und sich umgesehen haben musste. Dabei hatte der Unbekannte eine Fotokamera und ein Smartphone entwendet, war aber bereits verschwunden.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Patrouillen und einem Polizeihund verlief vorerst erfolglos. Dies änderte sich, als die Bewohner eines Hauses an der Mühlethalstrasse gegen sechs Uhr einen Dieb überraschten.

Auch dieser war dreist ins Haus geschlichen, als die Bewohner am Schlafen waren. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei in der Nähe einen Verdächtigen sichteten, auf den die Beschreibung zutraf. Er liess sich widerstandslos festnehmen.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 17-jährigen Algerier, der als Asylbewerber in einer Unterkunft in Basel lebt. Bei ihm fand die Kantonspolizei das Diebesgut aus dem ersten Diebstahl. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt nun, ob weitere Straftaten auf sein Konto gehen.

Allgemein mahnt die Kantonspolizei dazu, auch bei sommerlichen Temperaturen Türen zu verschliessen und mindestens die leicht zugänglichen Fenster geschlossen zu halten.