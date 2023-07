In flagranti erwischt Einbrecher mit Sprengstoff in Strengelbach: Anwohner evakuiert – Spurensicherung dauert an Bei einer Personenkontrolle in Strengelbach konnte die Polizei vier Einbrecher in flagranti erwischen und festnehmen. Während der Durchsuchung kam Sprengstoff zum Vorschein. Im Dorfzentrum wurde eine grossräumige Absperrung eingerichtet.

Während einer Personenkontrolle in Strengelbach wurde bei Einbrechern Sprengstoff sichergestellt. Bild: Leserreporter/ArgoviaToday

Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von «ArgoviaToday» erklärt, habe man in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Strengelbach vier Einbrecher festgenommen. Sie wurden in flagranti in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses von der Polizei angehalten. Die vier Personen ausländischer Herkunft seien zwischen 21 und 30 Jahre alt.

«Bei dieser Personenkontrolle wurde unter anderem Sprengstoff festgestellt», erklärt Adrian Bieri, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Rund 40 Bewohnende des Mehrfamilienhauses mussten in der Nacht vorübergehend evakuiert werden, wie Bieri im Interview mit Tele M1 sagt. Die betroffenen Anwohner hätten die Nacht in einer nahegelegenen Turnhalle verbracht.

Keine Verletzten

«Den Bewohnerinnen und Bewohnern geht es gut», sagt Bieri: Man habe ihnen die Situation erklären können und sie hätten Verständnis gezeigt für die Evakuation. Im Einsatz stand auch das Forensische Institut, um den Sprengstoff zu untersuchen. Gegen 9:15 Uhr konnte der Grosseinsatz beendet werden. Vor Ort sind noch die Spezialisten der Spurensicherung. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Hause in ihren Block zurückkehren.

Die örtliche Feuerwehr hatte eine grossräumige Verkehrsumleitung eingerichtet.