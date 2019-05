Eine der Stammbeizen der Würenloser Turnerinnen und Turner ist die «Werkstatt Bar» beim Bahnhof. Mit wem wir denn abgemacht hätten, fragt Doris Schüpbach hinter dem Tresen. «Ah, de Fabian und d’Gaby!» Natürlich, kenne sie die beiden. Sie seien aber noch nicht da. Zwei Schluck später kommt Fabian Weber. «Da ist er», sagt Doris Schüpbach sofort. Er bestellt ein grosses Mineral, Gaby Loosli einen gespritzten Weissen. Beide sind im Vorstand des Turnvereins Würenlos. Sie ist Vizepräsidentin, er ist zuständig für die Kommunikation. Der TV Würenlos ist mit rund 650 Mitgliedern der grösste Turnverein im Kanton Aargau. Die Chance, im Dorf mit den rund 6500 Einwohnerinnen und Einwohnern, ein Vereinsmitglied zu treffen, ist also gross. Das spüren auch Gaby Loosli und Fabian Weber. Sie können nicht unerkannt durchs Dorf gehen. Das stört sie aber überhaupt nicht. Sie nehmen sich die Zeit für einen Schwatz gerne. Es ist Teil des Dorflebens, wie sie es sich wünschen. Sie sind Vereinsmenschen. Durch und durch. Fabian Weber kennt gar nichts anderes. Die ehrenamtliche Vereinsarbeit sei bei ihm ein «Familiending», sagt er. Seine Eltern waren seit eh und je im Turnverein. Der heute 25-Jährige krabbelte schon als Baby durch die Halle oder den Geräteraum, während seine Eltern trainierten. Gaby Loosli erinnert sich gut an den kleinen Fabian. Die 50-Jährige kam über ihre Brüder in den Turnverein beziehungsweise in die Mädchenriege. Allerdings entschloss sie sich später, Handball zu spielen. Erst während der Lehre ging sie zurück in den Verein. Sie vermisste den Kontakt zu den Leuten im Dorf, hatte Lust, sich zu engagieren und etwas zurückzugeben.

Es begann mit einer Fusion Der Turnverein Würenlos ist in seiner heutigen Form ein junger Verein. Er entstand 2012 durch die Fusion des früheren STV und TSV Würenlos. Unter dem Motto «Together we are strong – zäme simmer starch» läuteten die beiden Turnvereine die gemeinsame Zukunft ein. Gegner habe es damals eigentlich keine gegeben. Nur einzelne Skeptiker. Sieben Jahre später trauert niemand mehr den alten Zeiten nach und Neuzugezogene sind nicht mehr verunsichert, was das soll mit den beiden Turnvereinen im Dorf. Aber natürlich ist es nicht ganz einfach, bei so vielen Mitgliedern den Überblick zu behalten. Die Generalversammlung findet zum Beispiel in der Dreifachturnhalle statt. Gerade deshalb ist es dem Vorstand wichtig, über verschiedene Aktivitäten ausserhalb der Riegen die Mitglieder zusammenzubringen. Es werden zum Beispiel Ski-Weekends oder Beachvolleyball-Turniere organisiert. Die Gemeinde fragt den Verein auch gerne an, wenn sie jemanden sucht, der an einem Anlass im Dorf die Beiz schmeisst. So ist das im Turnverein. Es ist die Freude am Sport, die verbindet und im Zentrum steht. Aber es ist kein Klischee, dass Turnerinnen und Turner äusserst gesellig sind und gerne festen. Dazu haben sie bald wieder Gelegenheit. Am 13. Juni – in genau einem Monat – wird in Aarau das Eidgenössische Turnfest eröffnet. Als grösster Verein des Kantons fehlt der TV Würenlos nicht. Er reist mit einer Delegation von rund 180 Turnerinnen und Turnern nach Aarau. Sie werden sich dort mit Vereinen aus der ganzen Schweiz im Teamaerobic, in der Leichtathletik, im Volleyball, Unihockey oder Geräteturnen messen. Die «heisse Phase» sei angelaufen, sagt Fabian Weber. Nächstes Wochenende steht das Trainingsweekend für den ganzen Verein an. Der TV Würenlos nimmt alle vier Turnhallen und diverse Aussenplätze im Dorf in Beschlag.

Wichtige Eckpunkte Über 65'000 Turner und Turnerinnen Vom 13. bis 23. Juni findet zum insgesamt siebten Mal und erstmals seit 1972 das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Über 65 000 Turnerinnen und Turner aus über 2300 Vereinen aus der ganzen Schweiz haben sich angemeldet. Neben den zahlreichen sportlichen Wettkämpfen ist auch ein breites Rahmenprogramm vorgesehen. Die Eröffnungsfeier findet am 13. Juni in der Turnfest-Arena im Schachen in Aarau statt, wo auch die meisten Wettkämpfe durchgeführt werden. Der Festumzug am 22. Juni ist eines der Highlights. Die Schlussfeier ist am 23. Juni im Stadion Brügglifeld. Weitere Infos finden Sie unter: www.aarau2019.ch.