Vom 12. bis 16. September fanden in Bern die SwissSkills statt. Zum zweiten Mal wurden die Wettkämpfe aller Berufe aus Handwerk, Industrie und Dienstleistungen unter einem Dach durchgeführt. Am Start waren über 1000 Kandidatinnen und Kandidaten aus 75 Berufen.

Bei den Hufschmieden setzte sich Andrin Graber aus Zofingen (Reichardt Hufbeschlag GmbH, Uerkheim) gegen die Konkurrenz durch und gewann Gold. Auch der zweite Platz geht in den Aargau, und zwar an Benjamin Müller aus Hilfikon (Horsetec AG, Villmergen).

Während vier Tagen traten die neun qualifizierten Plattenleger/innen am nationalen Wettbewerb in Bern an und durften ihr Können unter Beweis stellen. Die jungen Talente mussten zwei Wände nach einem vorgegebenen Bauplan umsetzen. Mit Präzision, Konzentration und handwerklichem Geschick wurde Fliese um Fliese verlegt, um das vorgegebene Motiv abzubilden. Dieses setzte sich in diesem Jahr aus einem Schweizerkreuz und einem Berner Wappen zusammen. Daneben wurde die Kul-Scharif-Moschee abgebildet, welche in Kazan (Russland) steht. Dort werden 2019 die WorldSkills stattfinden, an welchen auch einige talentierte Schweizer/innen teilnehmen werden. Vier Tage hatten die Teilnehmenden Zeit, die Aufgabe von der Arbeitsvorbereitung bis hin zum Verlegen und Fugen umzusetzen. Das Ergebnis wurde von einem Expertenteam bewertet, welches die handwerklichen Fähigkeiten, das Zeitmanagement und den Umgang mit der stressigen Situation beurteilte.

Polymechaniker/in EFZ, CNC Fräsen

Silber für Manuel Wenziger ais Böbikon

Steinmetz/in EFZ

Max Kohli aus Dottikon steht zuoberst auf dem Treppchen.

Storenmonteur/in EFZ

Sascha Tobler aus Wohlenschwil gewinnt mit 88.5 Punkten die Silbermedaille.

Winzer/in EFZ

Michel Baumgartner aus Tegerfelden AG setzte sich am Finaltag durch und errang damit den Titel als Schweizer Meister im Beruf Winzer.

Die Teilnehmenden massen sich in vier kellerorientierten Aufgaben (Flaschenabfüllung, Weinverschnitt, Weinfiltration und Umfüllen) und vier rebbauorientierten Aufgaben (Krankheiten und Schädlinge erkennen, Rebschnitt, Pfropfen sowie Pflanzenschutz). Zusätzlich wurden sie in Fahrtechnik mit dem Stapler, Erkennen von Weinproben und Rebsorten sowie Produktpräsentation und -verkauf geprüft.