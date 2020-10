«In der Nacht zum 16. März brach in New York alles zusammen»: So will der Aargauer Starkoch zurück an die Weltspitze

Seit bald 20 Jahren mischt Daniel Humm aus Schinznach-Dorf die Gastroszene in den USA auf. Mit seinem New Yorker Restaurant «Eleven Madison Park» schaffte es der Aargauer 2017 gar auf der Weltrangliste der 50 besten Restaurants auf Platz 1. Im Sommer 2019 expandierte Humm darüberhinaus nach Europa und eröffnete im 5-Sterne-Luxushotel Claridge’s in London sein neuestes Lokal «Davies & Brook».

Es schien, als könne nichts den Gastro-Überflieger aus dem Aargau stoppen – bis Corona kam. In einem Exklusiv-Interview mit dem Magazin «Gault&Millau» schilderte Humm, wie er die Krise erlebt hat. «Ich war auf einem Höhepunkt meiner Karriere», erklärte der Gastronom. Die Kritiken über seine Restaurants seien ausgezeichnet gewesen, die Plätze in seinen Lokalen auf Wochen ausgebucht. Er habe ein super Team gehabt und grossen finanziellen Erfolg.

Immer bereit, alles zu verlieren

Doch dann schlug die Pandemie zu. «In der Nacht zum 16. März 2020 brach alles zusammen», erinnert sich Humm. Erst habe er gedacht, der Lockdown sei vielleicht eine Sache von ein paar Wochen. Doch er täuschte sich. In New York musste Humm fast alle seine Angestellten entlassen. «Das amerikanische Sozialsystem lässt einem keine andere Wahl», so der Starkoch. Mittlerweile hätten rund 70 Prozent seiner ehemaligen Mitarbeiter die Stadt verlassen oder die Branche gewechselt.

Sich von seinen Teamkollegen zu trennen, traf den Aargauer hart: «Viele dieser Leute haben sehr lange und eng mit mir zusammengearbeitet. Ich war sehr stolz auf sie. Dass es dieses Team nie mehr geben wird – darüber darf ich gar nicht zu lange nachdenken, das ist zu niederschmetternd.»